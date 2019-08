Vanessa Terkes revela importante razón por la que no puede abandonar Perú

La actriz peruana Vanessa Terkes continuó con su vida luego de vivir una pesadilla tras el fin de su matrimonio con el actual alcalde de La Victoria, el exfutbolista George Forsyth.

Tras revelar los presuntos abusos que habría sufrido por parte de George Forsyth y su padre, Vanessa Terkes continuó con su carrera en televisión en el programa “En boca de todos”, espacio en el que tiene un segmento de entrevistas y es una frecuente conductora en el espacio que emite América TV.

En una entrevista exclusiva con el diario El Popular, la actriz peruana habló sobre su vida luego del fin de su matrimonio con George Forsyth. Además, explicó la razón por la que no puede abandonar el Perú.

Cuando el periodista le pregunta a Vanessa Terkes sobre un posible nuevo romance, ella respondió rotundamente que ha tomado este tiempo para poder conocerse, agregando que “mi corazón está en el diseño, con los abuelitos, con mi familia, con mis perros que han destruido toda la casa. Estoy llena de amor por todos lados”.

También hizo referencia a que su estado legal con George Forsyth es un tema que solo lo manejan los abogados, por lo que prefiere no hacer ningún tipo de comentario al respecto.

A la pregunta si es que había perdido algo en México por contraer matrimonio con el alcalde de La Victoria, la actriz peruana confesó que “las cosas se dieron como se dieron”, añadiendo que en esta vida uno tiene que seguir avanzando pese a lo que le toca vivir.

Vanessa Terkes mencionó en la entrevista al medio local que ella no puede abandonar el Perú por una importante razón que la ha conectado con el pueblo peruano.

“... Todo se puede recuperar en la vida. Y si no he regresado a México es porque he abierto mi ONG sin fines de lucro en el país”.