Valentina Sampaio será la primera mujer trans en modelar para Victoria’s Secret

Hace un par de años, Valentina Sampaio pasó a la historia tras convertirse en la primera modelo trans en aparecer en la portada de la revista “Vogue” y esta vez la brasileña vuelve a marcar un antes y un después al ser la primera persona transgénero que forma parte del staff de nada menos de Victoria’s Secret.

Todo comenzó cuando Valentina Sampaio compartió una imagen en Instagram donde se le ve en plena sesión de maquillaje de Victoria’s Secret para la campaña de su nueva línea Pink de lencería.

Acto seguido publicaría un video en Instagram en cuyo mensaje se lee “nunca dejen de soñar” y en una publicación posterior reza “la vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”.

Vogue, su salto a la fama

Y es que Valentina Sampaio comenzó a sonar fuerte para trabajar con Victoria’s Secret luego que en su momento apareciera como portada de la emblemática revista de moda “Vogue” en marzo 2017 impactando a todos por ser la primera modelo trans en aparecer en la tapa de dicha publicación.

En aquella ocasión, Vogue dedicó su publicación a la “belleza transgénero” donde su mirada seductora, su metro 77 y espigada figura llamó la atención de todo el mundo de la moda.

Valentina Sampaio: reacción de algunos famosos

Tras conocerse la noticia que Valentina Sampaio trabajará con Victoria’s Secret muchos no dudaron en felicitarla, tal es el caso de Laverne Cox, actriz de “Orange is the New Black” quien comentó “ya era hora” o Lais Ribeiro quien no se guardó nada: “¡La primera mujer transexual fotografíada en Victoria’s Secret! ¡Me hace muy feliz!”

Valentina Sampaio: su historia

Valentina Sampaio nació en Brasil en 1996 y a sus 8 años se definió como transgénero apoyada y guiada por su psicólogo, para dos años después elegir el nombre de Valentina porque “lo vi escrito y me encantó”.

Valentina explica que siempre se sintió mujer y que “siempre fui tratada como tal. Es así como me siento y eso es lo que transmito a las personas”.