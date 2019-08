Super Junior: Kim Heechul confiesa que sufre por ser un Idol K-pop

El cantante Kim Heechul, de 36 años, fue invitado al programa “Why Are You At My House”, espacio en el que muestra cada espacio de su vivienda. La visita que recibió de famosos coreanos provocó una nerviosa reacción en el Idol Kpop, quien no pudo ocultar lo que sentía.

En el transcurso de la entrevista, Kim Heechul hace un pedido para que no muevan las cortinas que se encontraban en las ventanas de su casa, dando una curiosa explicación. La estrella de Super Junior confesó que no le gusta la luz, temor que nació al ser víctima de violación a la privacidad por algunas fans que se hacen llamar ELF.

En su testimonio, el cantante de Super Junior explicó que él se considera una persona solitaria, por lo que gusta pasar el tiempo a solas o en compañía de su mascota, un perro de nombre Kibok.

Afirmó que la violación a su privacidad generó que no esté muy interesado en la elección de una buena casa, ya que el único requisito que él tenía era el de que no tuviera una vista amplia para que nadie pueda ver lo que hacia dentro de su hogar.

Para pasar el tiempo lejos de la música y los escenarios, Kim Heechul de Super Junior es un fiel amante de los doramas, así como de las telenovelas chinas que se han hecho muy populares en esa zona de Asia.

La vida amorosa de Kim Heechul

Kim Heechul abrió su corazón a los conductores del programa “Why Are You At My House”, explicando que el acoso que sufrió como famoso le impidió tener romances duraderos. Incluso, tenía que hacer planes para poder distraer a los fans y paparazzis.

El idol k-pop compraba pasajes de avión y los cambiaba en el destino por otros para que no sea descubierto ni su pareja.