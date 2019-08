Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli sorprenden con románticos mensajes.

Sheyla Rojas se convirtió en el centro de atención de los medios tras confirmar su romance con el libanés Fidelio Cavalli, con quien disfruto de lujosos viajes a Ibiza y Mikonos.

La relación de la popular ‘Shey Shey’ fue muy criticada por usuarios en redes sociales y también por personajes de la farándula local. Sin embargo, la presentadora decidió hacer caso omiso a los cuestionamientos y evitó referirse a ello al regresar este sábado a la conducción de “Estás en todas”.

Este domingo, Fidelio Cavalli sorprendió al enviarle un romántico mensaje a Sheyla Rojas por medio de su cuenta de Instagram. “When something good happens, travel to celebrate. If something bad happens, travel to forget it. If nothing happens, travel to make something happen”. (Cuando sucede algo bueno, viaja para celebrar. Si sucede algo malo, viaja para olvidarlo. Si no pasa nada, viaja para que algo suceda), escribió en sus historias.

El post del libanés no pasó desapercibido por la rubia, quien le respondió con unas románticas palabras en inglés. “I want to go to that place with you where troubles become our happiness”. (Quiero ir a ese lugar contigo donde los problemas se convierten en nuestra felicidad).

Como se recuerda, el romance de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli dio mucho qué hablar puesto que el libanés fue investigado por narcotráfico.

Sheyla Rojas defiende su romance con Fidelio Cavalli

Luego de que surgiera una ola de críticas contra Sheyla Rojas por su romance con Fidelio Caballi, la conductora decidió enviar un contundente mensaje en Instagram. “Quisiera decir tantas cosas pero creo que esta imagen habla por sí sola. Que el amor, el cariño o la ilusión siempre sea más fuerte que la maldad”, expresó junto a una foto en blanco y negro donde se mostraba acompañada del libanés.

Sheyla Rojas confiesa que le gusta el dinero

A través de Instagram, un usuario ironizó con la relación de Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli. “Lo bueno es que a Sheyla no le gusta el dinero”, comentó.

Sin embargo, el cibernauta no imaginó que la propia Sheyla Rojas respondería a su mensaje. “Quién dice que no. Obvio que me gusta, como a ti y a todos mi rey. Quien diga que no, miente”, expresó la conductora.