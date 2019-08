La cantante Laura Pergolizzi, LP, anuncia concierto en Lima [VIDEOS]

Laura Pergolizzi, intérprete de los exitosos temas “Lost on you”, “Muddy Waters” y “Tokyo Sunrise”, confirmó su llegada por primera vez a Perú, para promocionar su quinto álbum “Heart to Mouth”, lanzado el 7 de diciembre de 2018 a través de BMG.

Las entradas para el concierto de Laura Pergolizzi aún no se encuentran disponibles. No obstante, se confirmó que la cantante y compositora estadounidense, conocida simplemente como LP, se presentará el 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Barranco Arena, luego de presentarse en Ecuador, en una gira que incluye Chile, Argentina y México.

El tracklist de “Heart to Mouth” está conformado por 12 temas, siendo las más conocidos los sencillos “Girls Go Wild” y “Recovery”, y ha recibido críticas positivas por sus letras inteligentes y toques de electro-pop.

Por otro lado, Laura Pergolizzi cuenta con una larga trayectoria componiendo éxitos para otros artistas, como los Backstreet Boys con el tema “Love Will Keep You Up All Night" incluido en el álbum “Unbreakable” del 2007.

También compuso la canción “Beautiful People” para Christina Aguilera y “Cheers (Drink To That)” de Rihanna.

Otras de sus colaboraciones incluyen “Shine Ya Light” de Rita Ora, “Lolita” y “Life of Fire” de The Veronicas, “Fingerprint” de Leona Lewis, “Red, Pride” de Cher, “Broken Vow” para The Kooks y “Tear It Down” de Spoon.

Laura Pergolizzi comenzó a sonar con mayor fuerza en Latinoamérica con su tema “Lost On You”, que ya alcanzó las 311.060.614 visualizaciones en su canal de YouTube.

El tema sirvió como segundo sencillo de su cuarto álbum de estudio que lleva el mismo título, lanzado en 2016.