Michelle Soifer: “No le voy a cerrar las puertas al amor”

Para Michelle Soifer todavía está fresca la ruptura amorosa que tuvo con Kevin Blow, quienes no terminaron en buenos términos. Tras la separación, la excombatiente prefiere no pensar en nuevas relaciones, aunque tras ser vista con Giuseppe Benignini ha confesado que no le cierra las puertas a un nuevo amor.

Desde hace un par de semanas, Michelle Soifer ha sido captada con el modelo venezolano que parece ilusionar más de lo debido a ‘La Michi’. En una entrevista concedida a un medio local, la cantante del ‘Bombón Asesino’ se mostró muy ilusionada y no se guardó nada en elogiarlo: “Es un chico superlindo, nos llevamos muy bien, es churro, pero quiero seguir soltera”.

PUEDES VER: Michelle Soifer es captada con modelo venezolano tras separación con Kevin Blow

¿Michelle Soifer y un nuevo romance?

Ante esto, la expareja de Erick Sabater fue preguntada si a raíz de estar en ‘saliditas’ está preparada para volver a amar una vez más, sobre todo teniendo en cuenta la reciente ruptura con Kevin Blow: “Todavía no, pero no le voy a cerrar las puertas al amor y si llega ahorita, lo voy a recibir con los brazos abiertos”.

Michelle Soifer y lo que pasó con Kevin Blow

Sin embargo, estas declaraciones trajeron a colación la serie de críticas que ha recibido Michelle Soifer en redes sociales ya que muchos usuarios consideran que es muy pronto para que vuelva a conocer a otras personas, teniendo aún fresca la separación con Kevin Blow.

“Mi relación con Kevin terminó desde hace más tiempo de lo que se sabe, pero no lo dije por respeto y porque era una forma de mantener mi luto. Desde que él se fue ya no teníamos nada”, más tras ser consultada si aún mantiene comunicación con el dominicano, la exchica reality aseguró: “No, nada. Que le vaya bien, si se luce con alguien no es mi problema. Ya lo superé hace rato”.