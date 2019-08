Jamila Dahabreh: “Jefferson Farfán merece una persona que le sea fiel”

Jamila Dahabreh, quien ha mantenido una cercana amistad con Jefferson Farfán, generó gran controversia al volver a referirse al presunto romance que habría entre el futbolista y Yahaira Plasencia.

En declaraciones para el programa “¡Válgame Dios!”, la modelo se mostró completamente de la unión de su amigo con la popular ‘Reina del totó’.

Según dijo, el futbolista peruano debe encontrar una mujer que se comprometa a serle fiel para que no lo haga sufrir. “Él merece una persona que le sea fiel y con la que pueda ser feliz”, comentó.

La rubia no dudó en arremeter con todo contra Yahaira Plasencia al mencionar que la considera una persona nada sincera por supuestamente negar haber tenido cualquier vínculo sentimental con el costarricense ‘Coto’ Hernández.

“Para mi no es una persona sincera. Antes me daba pena, yo decía ‘ay pobre chica, todo el mundo le hace cargamontón’, pero ahora me he dado cuenta que nada que ver”, aseveró. “Si tuvo sus cosas con ‘Coto’ y se hace la loca. Hay que reconocer lo que es”, manifestó.

Jamila Dahabreh lanzó un contundente mensaje contra la salsera en el que la acusó de hacerse la víctima. “Siento que es una persona que se hace la víctima y no es lo que ella dice que es”, refirió.

Al ser consultada sobre si asistiría a una posible boda entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, la modelo respondió: “No, que me van a invitar. Me daría pena (que Jefferson se casara con Yahaira)”.

La amiga de Jefferson Farfán se mostró muy preocupada por el futbolista e indicó que “Él es una buena persona y se merece una buena mujer”.

¿Yahaira Plasencia le negó a Jefferson Farfán su romance con ‘Coto’ Hernández?

La modelo Jamila Dahabreh afirmó en el programa “¡Válgame Dios!” que Yahaira Plasencia le hizo creer a Jefferson Farfán que jamás tuvo un romance con el exchico reality ‘Coto’ Hernández. “Yo tengo un chisme, ayer me encontré con Coto en el gimnasio y me contó que la Yahaira le hizo creer a Jefferson de que la cosa había sido con Silvana”, indicó.