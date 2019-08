“GOT fue una gran representación de la sociedad”

richard brake. El primer actor que dio vida al ‘Rey de la noche’ opinó del fenómeno ‘Game of Thrones’ y contó por qué dejó la premiada serie de HBO.

En el último fin de semana de la Comic Con en Lima, el ‘Rey de la noche’ en dos temporadas de ‘Game of Thrones’, Richard Brake, firmó autógrafos y habló unos minutos con la prensa sobre el personaje al que considera “el más malvado” del universo GOT. “Me siento muy honrado, pero más que nada me siento agradecido de haber sido parte de este show, que ha sido de los más grandes en toda la historia de la televisión”.

El actor galés fue reemplazado en las últimas temporadas por Vladimir Furdik, un actor que había sido doble de acción y coordinador a lo largo de la premiada serie. Pero Brake continuó siendo un seguidor de GOT y opinó acerca del fenómeno mundial. “Desde el principio, desde que éramos hombres en cuevas, siempre nos ha gustado todo lo que tenía que ver con el teatro, desde las pinturas rupestres... ha habido siempre grandes obras de teatro y ahora está la televisión. Lo que ha hecho muy bien ‘Game of Thrones’ es buscar ese sentimiento: la pelea entre lo bueno y lo malo, con la muerte... cómo se siente, cómo se sufre, es algo que se ha podido resumir de una manera buena en GOT y ha chocado los nervios de muchas personas”.

Interpretado por Vladimir Furdik, el ‘Rey de la noche’ fue vencido por Arya Stark (Maisie Williams) en uno de los grandes momentos de la temporada 8. Brake cree que la decisión de los creadores de la serie de hacer protagonista a una mujer -su actriz favorita- fue la mejor. “Estoy muy feliz de que haya sido una mujer la que hiciera eso, y no es cualquier persona: es una mujer que ha luchado por todo desde pequeña, su papá murió; además de los caminos que atravesó para vencerlo (al ‘Rey de la noche’), fue increíble. Eso es algo bueno que estaba haciendo la serie: ahora ella se sienta en el trono y está en el poder, es una gran representación de la sociedad”.

¿Pero por qué Brake dejó el personaje? El actor de The Cannibal in the Jungle lo explica. “La razón principal es que estaba grabando una producción más en Inglaterra y los horarios se cruzaban y era muy difícil mantenerse. A la vez, ellos tenían un doble de riesgo que estaba haciendo mi papel y tenía mucho sentido que haga mis escenas, me sentí confiando y tomé esa decisión”, sostiene, pero agrega, entre risas, que no se arrepiente. “Aunque fue una decisión muy difícil de tomar, estoy feliz de haberlo hecho... me encantaron los años que estuve, no me arrepiento (ríe)”.

Antes de despedirse, el actor responde con entusiasmo sobre la posibilidad de que exista un spin-off del ‘Rey de la noche’. “Yo no lo sé, no lo sé. Sería muy interesante ver las ideas que tengan los escritores”. ❖