Gisela Valcárcel suplica respeto tras eliminación Andrea Luna en “Reinas del show”

La conductora de televisión Gisela Valcárcel habló con un medio de comunicación sobre la polémica eliminación de la actriz peruana Andrea Luna del reality de competencia “Reinas del show”.

“No me voy a quedar callada, es lo que siento. Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje. Pero ustedes deciden”, fue el comentario que hizo Andrea Luna luego de su eliminación en “Reinas del show”.

Luego de que sus declaraciones se hicieran virales en las redes sociales, la conductora de televisión Gisela Valcárcel salió al frente para poder defender al jurado de su programa, y respaldar la decisión de Tilsa Lozano y Santi Lesmes.

Gisela Valcárcel comentó que la actriz Andrea Luna “tiene un talentazo”. En su comentario, la conductora de “Reinas del show” manifestó que se debe de respetar al jurado, al público y las decisiones que se toman.

“Todos queremos ganar, pero en este tipo de competencias puede pasar cualquier cosa. Me quedo tranquila de que Andrea es un talentazo, pero también se tiene que respetar a la autoridad, por algo fueron elegidos como jueces. Lo que dijo Tilsa (Lozano) tiene mucha razón, se le tiene que respetar al jurado y al público. En mi caso hubiera querido que las cosas fueran distintas, pero no fue así”.

Andrea Luna no se quedó callada al ser eliminada de “Reinas del show”

La actriz peruana Andrea Luna manifestó que su vida continúa lejos de la televisión, por lo que invitó a sus fieles seguidores que la vean en el teatro.

Ella se enfrentó con la bailarina Dorita Orbegoso en la gran semifinal. La decisión del jurado de “Reinas del show” fue el de salvarla pese a que la actriz obtuvo el mayor puntaje del duelo.