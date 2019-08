Gianfranco Brero: “El filme Norte no está dentro de la corriente actual”

vuelve al cine. El destacado actor protagoniza la última cinta dirigida por Fabrizio Aguilar. Un drama familiar que se desarrolla en la lejana Canadá y que cuenta con Rómulo Assereto como coprotagonista.

El experimentado actor Gianfranco Brero vuelve al cine con Norte, una historia dramática y emocional que desnuda la conflictiva relación entre un padre y su hijo pródigo. El filme también es protagonizada por Rómulo Assereto, Omar García y Sean Rey (actor canadiense) y es dirigida por Fabrizio Aguilar.

Su nueva película Norte cuenta la historia de un padre y un hijo con una gran carga dramática.

Hay una gran carga porque es una relación que está suspendida por 15 años. Esta relación terminó de mala manera y este hijo ‘Alejo’ (Assereto) regresó al Perú y después de 15 años vuelve a Canadá, y está buscando algo y el padre quiere saber qué es. Hay una cosa que está allí oculta y que no se resuelve.

Al ver el tráiler, los dos personajes protagónicos transmiten al espectador esa carga emocional tan fuerte cuando se enfrentan...

Esa era una de las escenas que yo más temía y supongo que Rómulo también. Son escenas muy cargadas de emociones fuertes y lo importante es que salgan auténticas.

¿Qué le llamó la atención de esta historia?

Era una historia de padres e hijos y eso me gusta porque hay un ser humano funcionando detrás de la historia. Está basada en una obra de teatro llamada Newmarket y Fabrizio (Aguilar) la vio en el teatro y quiso adaptarla para el cine. Y cuando la adapta reformula el elenco y decide que estemos Rómulo, Omar y yo.

¿Cuál es el mensaje que da esta relación de padre e hijo en la historia?

Creo que el mensaje más importante es el de la comunicación, una comunicación que se ha truncado. Hay algo que no se dijo, que no se aclaró y se queda allí metido como una espina. Si hay algún mensaje que quieres sacar es el ‘no te guardes nada, suéltalo, dilo y aclara las cosas’.

Y es un problema más común de lo que se cree dentro de las familias...

Pasa constantemente, lo que no dijiste a veces es mucho más fuerte que aquello que dijiste. Lo que no dijiste se queda latente y eso está en la película. El hijo (Rómulo) no habla, no dice, no aclara, vive su propio mundo y trata de entender, pero no entiende. Y el padre se da cuenta que hay algo oculto allí desde que llega y lo tiene que encarar.

¿Y como padre se ha identificado con el personaje de la película?

No es como soy yo, pero entiendo perfectamente al padre. Yo también veo, observo y los dejo hacer, pero si hay un problema lo encaro.

¿Y por qué una película peruana en Canadá?

Creo que Canadá, en este caso, es símbolo también de una distancia física, y hay un elemento fundamental que es el invierno, el frío. Y metafóricamente es muy importante que sea así. Lo que es peruano, es la relación, la manera en como se vinculan, cómo se quieren, cómo se abrazan.

Esta película también retrata un tema no muy tocado, que es el de la familia migrante.

Así es, además que ha sido un tema que ha sido muy importante para el Perú durante los años 80 cuando mucha gente se fue del país. ¿Adónde se fueron? ¿Qué hacen allá? ¿A qué se dedican?

Toda la película se grabó en Canadá y en invierno, también en inglés y español.

Sí, en el invierno canadiense que a veces llegaba a 23 grados bajo cero. Pero fue muy bonito, un gran equipo de 25 personas de las cuales 11 éramos peruanos y los otros eran canadiense. La cinta se filma principalmente en español, pero en un medio en donde se habla inglés. La novia de uno de mis hijos (en la historia) habla inglés y mi ‘hijo’ menor también habla inglés. El tema era que se pudiera transmitir la misma energía en los dos idiomas y, sí se podía.

¿Cuándo se estrena la cinta?

Se estrena el 5 de setiembre en todos los cines del Perú. Además creo que el cine peruano está en un buen momento, y esta es una propuesta de Fabrizio que no está dentro de la corriente de todas estas películas (comedias), es un drama que está lleno de cosas muy cotidianas, pero al mismo tiempo es una película fuerte.

¿Cree que se está reeducando al público peruano al presentar cintas de corte más dramático como ‘Retablo’ o ‘Wiñaypacha’ que han gustado tanto?

Yo creo que se están contando las historias que se quieren contar, que eso es el gran beneficio de un sitio donde ya se hace cine. Si tú empiezas a darle de todo, el público va a escoger.❖