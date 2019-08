El emotivo adiós de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman a su hijo Dante

A un día del fallecimiento de Dante, el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, los actores mexicanos oficiaron una misa donde estuvieron acompañados de familiares y amigos, para darle el último adiós al pequeño antes de que fuera enterrado.

Los artistas y sus seres queridos se reunieron en la iglesia de San Miguel del Espíritu Santo en Comala, en el estado de Colima, para despedirse del pequeño, quien falleció a los tres meses por secuelas de una meningitis el pasado 3 de agosto.

Valencia, su esposa Brenda Kellerman, su hijo Tadeo y Sofía, hermana mayor de este, asistieron completamente vestidos de blanco al evento donde el cuerpo del pequeño recibiría la bendición de Dios.

Al término de la misa, Valencia se mostró emocionado por haber podido despedir a su hijo en su pueblo natal y rodeado por las personas que lo vieron crecer.

“Me gustaría por algún lado estar dividido entre la tierra de mi mujer, y nuestra tierra. Es una fortuna que en este lugar donde yo crecí, bajo esta parroquia que me vio crecer con tanta gente que reconozco, me siento en casa y con ese sentimiento de estar en casa es como yo quería que mi hijo Dante se fuera. Fueron 100 días de su vida , 100 días que nos enseñaron muchas cosas 100 días que nos transformaron, que vivimos muchos procesos duros, pero cada uno valió la pena”, comentó. Además, aseguró que la muerte de su hijo le sirvió para fortalecer su fe en Dios y no para dudar de ella.

El actor también aprovechó para agradecer a todos los presentes por acompañar a su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida. “Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo hace especial. Gracias porque me siento en mi pueblo, con mi gente”, expresó.

¿Por qué falleció el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

Dante, el hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, fue diagnosticado con meningitis bacteriana, enfermedad que lo mantuvo internado durante los poco más de tres meses que estuvo con vida. El 2 de agosto el actor solicitó en redes sociales donadores de sangre para su hijo, algo que ya había hecho anteriormente. Sin embargo, el bebé no logró sobrevivir, por lo que sus padres comunicaron la noticia de su deceso a través de Instagram.