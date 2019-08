Ed Sheeran: el cantante con la gira más taquillera de la historia

‘Divide’ la gira basada en su segundo disco que realiza el cantante Ed Sheeran , ha recaudado hasta ahora, 736,7 millones de dólares, desde que inició hace dos años, destronando así a la banda irlandesa U2 del primer puesto en la lista de las giras musicales más taquilleras de la historia cuyo “U2 360 Tour”, sumó 735,4 millones de dólares.

De hecho, el concierto que ofreció Ed Sheeran el 2 de agosto en Dinamarca, fue el que colocó en el primer lugar del podio musical al intérprete de “Give Me Love”, aunque hay que anotar que la cifra seguirá subiendo, ya que todavía falta sumar los ingresos de los últimos shows que Sheeran ofrecerá hasta el 26 de agosto en el Reino Unido.

Después de U2, el ranking de giras taquilleras lo completan Guns 'n Roses, con 563 millones de su “Not in This Lifetime Tour” (desde 2016), seguido de los 558 millones de dólares recaudados por los Rolling Stones en la gira de “Bigger Bang” (2005-2007). El quinto puesto es para Coldplay con los 523 millones de la gira de presentación de “A Head Full of Dreams” (2016-2017).

Paralelamente a su gira, Ed Sheeran lanzó “No.6 Collaborations Project”, un álbum de colaboraciones que es la continuación del primero que publicó en 2011 y donde ha reunido artistas como Cardi B, Camila Cabello, Justin Bieber, Travis Scott, Eminem, entre otros.