Deyvis Orosco conmueve a sus fans con tierna fotografía junto a sus padres

El cantante Deyvis Orosco enterneció a todos sus seguidores en Instagram al compartir una antigua fotografía familiar, donde aparece acompañado por su padre, el fallecido cantante Johnny Orosco, y su madre, Eva Atanacio.

A través de la citada red social, el líder del ‘Grupo Néctar’ mostró la enternecedora imagen en la que era apenas un niño.

El cumbiambero acompañó su publicación con un emotivo mensaje en el que reveló cómo era la relación que tuvieron sus padres y resaltó la importancia de la misma en su formación como persona.

“Se dice que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Pero, él decía que ella no podía estar detrás de él porque ellos iban tomados de la mano, juntos, cuidándose, amándose. Si no hubiese sido por ella, él no hubiese llegado a ser quién fue. Y tampoco yo”, expresó en Instagram junto a la postal, en la que aparece en los brazos de su padre.

Este momento es solo uno de los pasajes que cuenta Deyvis Orosco en su libro autobiográfico titulado “Deyvis Orosco. Lo que fue, lo que soy”, el cual presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019.

Deyvis Orosco presenta su libro autobiográfico

El cumbiambero Deyvis Orosco se mostró muy emocionado al anunciar, a través de un video en Instagram, la presentación de su libro autobiográfico “Deyvis Orosco. Lo que fui, lo que soy”. “Por fin la espera terminó, ahora podré compartir con ustedes lo que estuve preparando mucho tiempo y lo hice con mucho cariño, Para mi es emocionante el haber trabajado esto en secreto. Hay quien solamente conoce lo que está fuera, lo que se ve, pero no saben todo lo que tuve que pasar para llegar a ser quien soy”, expresó el intérprete.

“¡Una meta más cumplida y un nuevo camino que me espera! Aquí les comparto. ¡Deyvis Orosco. Lo que fui, lo que soy!”, escribió el cantante junto a una foto en la presentación de su libro en la Feria Internacional del libro de Lima.