Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, abandona casa de actriz

La prensa internacional informó que Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt tomó una radical decisión antes de ir a la universidad. El joven de 18 años logró ingresar a un programa en Yonsei, una institución eclusiva en Corea del Sur.

Según informó la revista People, Maddox Jolie Pitt logró ingresar a varias universidades, pero eligió Yonsei donde estudiará en el programa de bioquímica. Para poder aceptar este nuevo reto, el hijo de los actores de Hollywood tomó clases de coreano, preparándose por varias semanas.

La información que se maneja es que el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt tomó la decisión de abandonar la vivienda de la actriz para poder viajar a Corea del Sur y tener una vida como un estudiante independiente. Su pedido fue tomado por la actriz, quien lo acompañará hasta que inicie su primer ciclo en la universidad.

Sobre la reacción de Angelina Jolie al logro de su hijo Maddox, una fuente cercana a la famosa manifestó que “ella está muy orgullosa. Va a extrañarlo mucho, pero él está listo”.

Los hijos de Angelina Jolie podrían viajar constantemente a Corea del Sur para poder estar junto a Maddox. La misma fuente aseguró que “él es muy cercano a su familia por lo que espera que lo visiten pronto”.

Luego de apoyar la decisión de Maddox para abandonar la casa para ir a la universidad, la actriz Angelina Jolie le ha brindado todas las comodidades a su hijo mayor para que pueda tener un lugar seguro donde quedarse después de clases.

El medio anteriormente citado manifestó que el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie eligió la universidad de Yonsei porque se encuentra cerca a la casa familiar que tienen en Camboya.

¿Maddox no tiene el apoyo de Brad Pitt?

Luego de que se anunciara la decisión de Maddox, el actor Brad Pitt, quien se encuentra promocionando la película ‘Once upon a time in Hollywood’, no se ha pronunciado sobre la nueva etapa de su hijo.