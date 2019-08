Angelina Jolie: “En otros tiempos habría sido quemada en la hoguera por mi forma de ser”

Estamos a poco que se estrene la segunda parte “Maléfica”, film que protagoniza Angelina Jolie y como excusa a esto, la expareja de Brad Pitt se animó a escribir un ensayo en la revista “Elle” donde destaca la importancia de las mujeres malvadas a lo largo de la historia y aseguró que si ella hubiera vivido en la Edad Media hubiera sido quemada en la hoguera.

Se puede decir que al texto de Angelina Jolie sirve como un manifiesto de sus propias convicciones feministas y sociales al asegurar que en la actualidad los ataques, acusaciones contra las mujeres, tienen cierta similitud con los juicios a las “brujas de Salem”, pero también enviando algunos dardos a sectores religiosos al expresar que durante la Edad Media se tomó de manera literal extractos del Antiguo Testamento el cual condujo, de acuerdo a la actriz de “Maléfica”, a una serie de persecuciones a mujeres acusadas de brujería tanto en Europa como en los Estados Unidos.

Angelina Jolie y una confesión

Pero sin duda alguna, su frase más polémica deviene de imaginar cuál habría su destino en caso le hubiese tocado ser mujer en épocas pasadas: “Si hubiera vivido en tiempos antiguos, podría haber sido quemada en la hoguera varias veces sólo por mi forma de ser”.

Tras esto, Angelina Jolie destacó que la mujer rebelde siempre ha sido vista con recelo, suspicacia, generando una reacción violenta del colectivo: “Desde tiempos inmemoriales, las mujeres que se rebelan contra lo que la sociedad considera normal, incluso sin querer, han sido etiquetadas como antinaturales, raras, malvadas y peligrosas”.

La definición de “mujer malvada”

En entonces cuando la actriz busca las palabras para describir lo que a su criterio significa en estos días ser una “mujer malvada”: “Son mujeres que están cansadas de la injusticia y el abuso, que se niegan a seguir las reglas y códigos que no creen que sean lo mejor para ellas o sus familias. Mujeres que no renunciarán a su voz, y sus derechos, incluso a riesgo de muerte, encarcelamiento o rechazo por parte de sus familias y comunidades. Es esa maldad por la que el mundo necesita más mujeres malvadas”.

Los consejos que les da a sus hijas

Jolie también dio espacio para reconocer a los hombres que, en aras de defender los derechos de las mujeres de muchos países donde estas están relegadas a un segundo lugar (mutilaciones genitales, matrimonios forzadas sin consentimiento, o ser vistas de forma negativa por ocupar un cargo público) han sido perseguidos, para luego confesar las cosas que habla con sus hijas respecto al papel que juegan en la sociedad:

“Frecuentemente les digo a mis hijas que lo más importante que pueden desarrollar son sus mentes. Siempre puedes ponerte un lindo vestido, pero no importa lo que uses afuera si tu mente no es fuerte. No hay nada más atractivo (podría decir incluso encantador) que una mujer con una voluntad independiente y con sus propias opiniones”.

El pleito de nunca acabar con Brad Pitt

Poco a poco, Angelina Jolie está volviendo a los reflectores a raíz del próximo estreno de “Maléfica 2” tras una larga ausencia mediática, donde a duras penas hay unas cuantas imágenes de la expareja de Brad Pitt con sus hijos, pero que, sin embargo, si ha sido la comidilla de la prensa por la pelea que mantiene con su aún esposo por la custodia de sus hijos menores, la misma cuyo último capítulo incluye rumores de una supuesta reconciliación entre ambas estrellas del cine.