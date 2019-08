Laura Bozzo lanza duras críticas a Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía [VIDEO]

Luego de renunciar a su exclusividad con Televisa y firmar para integrarse al programa ‘El gordo y la flaca’, de la cadena Univisión, la polémica conductora peruana Laura Bozzo vuelve a generar titulares al opinar ácidamente sobre la relación entre la cantante Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía.

Entrevistada por People en español, la llamada ‘señorita Laura’ mostró su molestia por la forma en que la cantante de ‘Andale’, Frida Sofía, se expresó de su madre llamándola “vieja loca” y diabla” en sus stories de Instagram, el pasado 2 de julio.

“Es importante este tema. Nunca hay que hablar de una madre, para mí una madre es algo sagrado”.

La llamada “Abogada de los pobres”, también condenó el proceder de Alejandra Guzmán en su rol de madre, tema del que parecer tener mayor información debido a que su propia hija, Alejandra de la Fuente, es amiga íntima de Frida Sofía.

“Uno cosecha lo que siembra […] Y creo que una madre no está para dar dinero solamente, para dar bienes materiales. Una madre está para dar amor, dar consejos, para predicar con el ejemplo”.

En ese sentido, Laura Bozzo parece justificar el comportamiento errático de Frida Sofía, que su propia madre Alejandra Guzmán dijo que se debía a un trastorno límite de personalidad (TLP) o “borderline” que padece.

“Creo que Frida es una joven que ha carecido de amor, creo que es una joven muy sola y ese tipo de cosas te marcan. Es muy duro […] Pero el hecho de vivir solita y de no tener a nadie que te cuide y te proteja, es terrible, para eso no se tienen hijos”, señaló.

Como se recuerda, Frida Sofía fue objeto de varios intentos de secuestro en su niñez por lo que ella tuvo que dejar México e irse a vivir a Estados Unidos. Al respecto, la propia joven indicó en una conferencia de prensa en 2015, que todo ello fue resultó muy fuerte para ella.

“Tenía 12 años. Fue un tema muy delicado para mí, muy fuerte, y me dio mucho miedo, entré en shock, y al día siguiente me fui a otra escuela, a otro mundo, me acoplé, crecí y acepté las cosas”, explicó.

Finalmente, para la expareja de Cristian Suárez la cantante Alejandra Guzmán no tendría por qué quejarse debido al cuestionable ejemplo que le brindo a su hija.

“Los hijos se tienen para dedicarles tiempo, educarlos, enseñarles valores. No te quejes de un hijo que el día de mañana hace una barbaridad cuando tú no le enseñaste con el ejemplo y con tu palabra lo que tenía que hacer desde niña”.