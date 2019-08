Carmen Salinas considera correcto golpear a los hijos “cuando lo necesitan” [VIDEO]

Carmen Salinas, recordada por su participación en las telenovelas “María Mercedes” y “María la del barrio” junto a Thalía, sorprendió con sus comentarios al declarar que si considera necesario golpear a los hijos cuando lo necesitan.

La actriz, de 85 años, fue invitada al programa Montse & Joe de la cadena Unicable, el pasado 30 de julio, donde al responder una pregunta de la conductora Montserrat Oliver sobre sí era una abuela consentidora, Carmen Salinas se quedó a media respuesta y recordó que alguna vez golpeó a su nieto, el actor Manuel Monge y a su hija, María Eugenia Plascencia cuando era adolescente.

“En su momento le di un manazo a Pedrito, porque creo que a los hijos hay que darles un manazo en el momento en el que lo necesitan. A mi hija la agarré fumando de 17 años y la cabeza se le hizo, así como la del exorcista, moles, le metí una cachetada y no lo volvió a hacer”, explicó la exdiputada del Partido Revolucionario Institucional.

A pesar del tono jocoso que la actriz le quiso imprimir a su comentario, generó sorpresa. Montserrat Oliver le preguntó si seguiría golpeando a un hijo que no entiende la lección y sigue fallando.

“Nada más una [cachetada] y hablar con ellos, no hablarles con groserías […] A los hijos no hay que hablarles con majaderías hay que hablarles con toda la dulzura del universo, qué inquietudes tienes, qué necesitas, tú cuentas conmigo y así no lo vuelven a hacer”, recalcó la actriz.