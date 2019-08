Vania Bludau sorprende al revelar que expareja la trataba mal

Vania Bludau ofreció una entrevista en la que habló acerca de su participación en “Reinas del show”, su vida amorosa y sus proyectos a futuro. Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando la modelo reveló que pasó complicados momentos al lado de una de sus exparejas.

La exchica reality dijo que se encuentra dando lo mejor de sí para intentar levantar la copa de “Reinas del show”. “Me encanta que me den como favorita, pero al mismo tiempo no me puedo confiar de las contrincantes, no solo por ellas, sino por el jurado, que no sé lo que quiere en cada gala. Así que le estoy dando toda la semana con fuerza para tener una buena participación”, declaró para el diario El Popular.

Vania Bludau, quien vino a Perú para únicamente para concursar en el programa de Gisela Valcárcel, indicó además que ha encontrado estabilidad emocional desde que se fue a vivir a Estados Unidos, donde radica actualmente.

“La estabilidad la encontré desde que me fui del país a vivir a Estados Unidos. No fue nada fácil, pero si veo mi vida y la analizo, siento que va como la soñaba construir, me ha ido bastante bien. Hago lo que me gusta y próximamente voy a trabajar en un programa de televisión en Miami, allá nadie me molesta, qué más puedo pedir. Creo que así está mejor mi vida”, expresó.

Al ser consultada sobre si alguna vez sufrió abuso físico o psicológico por parte de una expareja, la modelo respondió: “No sé si decir que fue abuso en toda la extensión de la palabra, pero de hecho que sí me han tratado mal y por mi inexperiencia e inmadurez, a veces las niñas somos tontas, optamos por darle la razón al hombre y dejamos pasar ciertas cosas".

Sin embargo, aclaró que ahora ni siquiera permitiría que un hombre le levante la voz. "Hoy en día no dejaría que alguien me levante la voz, mucho menos la mano. Eso lo tengo muy claro”, añadió.

Por otro lado, Vania Bludau se mostró muy emocionada porque dentro de poco se casará con su novio, el abogado norteamericano Frank Dello Russo. “Ya le estoy preguntando a Natalie Vértiz, siempre ando buscando wedding planner. Justo vengo de Italia, porque el mejor amigo de mi novio se casó, entonces, Frank me dijo que podemos ir allá en cualquier momento, porque está su familia. Pero también él ama Perú y quiere que nos casemos en Lima. Sabe mucho de nuestra comida y cultura, y ahora lo que estamos viendo es fechas. No sueño con lo grande, pero sí con lo bonito”, comentó.