Monique Pardo ataca a Tilsa Lozano: “Gisela, están ensuciando tu programa”

Andrea Luna no se quedó callada y se mostró en contra del jurado de “Reinas del show” por haberla eliminado a una semana de la gran final. Otra que tampoco se guardó su opinión fue Monique Pardo.

La intérprete de “Caramelo” se mostró en contra de Tilsa Lozano, quien justificó su decisión de salvar a Dorita Orbegoso. Según la ‘vengadora’, ella no se guió de la última gala, sino de todo el programa.

“En mi caso, he tenido en cuenta también las demás performances, no solo el día de hoy (sábado 3 de agosto)”, manifestó Tilsa Lozano, exconductora de “En exclusiva”.

Tras lo dicho por la expareja de Juan Manuel Vargas, Monique Pardo se dirigió a Gisela Valcárcel para decirle que Lozano hace daño al programa y que lo mejor es que Lozano se vaya del reality de baile.

“¡Callate, Tilsa, lárgate tú ! Gisela, están ensuciando tu programa, ¡no lo permitas!”, manifestó Monique Pardo en Twitter.

Cuando Gisela Valcárcel anunció con pena que la elimina era la actriz peruana, Monique Pardo tuiteó: “¡No te dejes Andrea!”.

La popular cantante también se manifestó en contra de la perfomance de Dorita Orbegoso, quien esa noche estuvo sentenciada junto a Andrea Luna.

“Wao. Perdón Gisela, Dorita fue un paquete muy pesado en la arena, Andrea Luna es una gran artista”, manifestó Monique Pardo, quien luego pidió que se vaya todo el jurado de “Reinas del show” por su mala decisión.

Andrea Luna molesta por su eliminación en “Reinas del show”

Al saber que no iba a estar en la gran final de “Reinas del show”, Andrea Luna no pudo ocultar su fastidio. “Puedo decirles que de verdad me parece injusto porque saqué mayor puntaje”, manifestó la actriz ante la mirada atónita del jurado.

“No me voy a quedar callada, es lo que siento. Me parece muy injusto que me eliminen esta noche porque siento que he dado lo mejor de mí y además saqué mayor puntaje. Pero ustedes deciden”, agregó la novia de Pietro Sibille.