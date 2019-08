Príncipe Harry le dedica emotivo mensaje de amor a Meghan Markle por su cumpleaños

Meghan Markle se encuentra celebrando su cumpleaños número 38 al lado de su esposo, el príncipe Harry, y del pequeño Archie Harrison. Esta fecha ha sido un motivo especial para que el hijo mejor de Lady Di rompiera con todos los protocolos y le dedicara un emotivo mensaje de amor a la mujer de su vida.

A través de Instagram, el nieto de la reina Isabel II escribió unas tiernas palabras la ex actriz. “Feliz cumpleaños a mi asombrosa esposa. Gracias por acompañarme en esta aventura. Con amor, Harry”, colocó el padre primerizo, adjuntando una foto donde aparece Meghan Markle con una gran sonrisa.

PUEDES VER: Meghan Markle comparte fotos inéditas de su embarazo

Cabe mencionar que en la familia real está prohibido hacer demostraciones de amor en público. No obstante, Harry se saltó esa parte para expresar lo que siente por su esposa.

Los duques de Cambridge no asistirán al cumpleaños de Meghan Markle

Diversos portales británicos mencionar que Kate Middleton y el Príncipe William no asistirán a cumpleaños de Meghan Markle porque no fueron invitados. Según señalan, los duques de Sussex no quieren cerca a personas con las que presuntamente tienen diferencias.

Anteriormente, Meghan Markle y el príncipe Harry no asistieron al cumpleaños pasado de Kate Middleton y en el cumpleaños anterior de la ex actriz, los duques de Cambridge asistieron a una boda.

Meghan Markle y su controversial llegada a la realeza

La presencia de Meghan Markle en la familia real británica ha generado todo tipo de comentarios. Algunos medios internacionales señalan que la esposa del príncipe Harry es soberbia y prepotente, mientras que otro aseguran que es rebelde y desborda humildad.

Tras convertirse en la duquesa de Sussex y madre del pequeño Archie Harrison, Meghan Markle ha sabido como manejarse y no dejar que los comentarios negativos en su contra la afecten.