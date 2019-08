Michelle Obama se confesó ante Meghan Markle sobre su labor como madre

Michelle Obama y Meghan Markle son dos de las mujeres más poderosas e influyentes en la actualidad. Ambas, en este momento, están dando de qué hablar, la primera por su supuesta separación de Barack Obama y, la segunda por su cumpleaños número 38.

La ex primera dama y la duquesa de Sussex han generado asombró al juntarse para la más reciente edición de la revista Vogue de Reino Unido, que salió a la venta el último viernes y ha sido todo un éxito.

Como se sabe, Meghan Markle participó en el prestigioso magazín como editora especial y, aprovechó para elegir a sus invitadas y entrevistarlas. Una de ellas fue Michelle Obama, quien no tuvo reparos a la hora de hablar sobre la igualdad y maternidad.

"Ser madre ha sido una clase magistral en dejar ir. Por más que lo intentemos, hay mucho que no podemos controlar. Y lo he intentado, especialmente al principio. Como madres, simplemente no queremos que nada ni nadie lastime a nuestros bebés. Pero la vida tiene otros planes. Caminos llenos de baches y corazones rotos son parte del trato", contó Michelle.

Además, Obama resaltó que siempre alienta a sus hijas a seguir luchando por lo que realmente quieren y no dejarse intimidar.

“No solo marquen las casillas que creen que debe marcar, como hice cuando tenía su edad. Les digo que espero que sigan probando nuevas experiencias hasta que encuentren lo que se siente bien”, mencionó.

Michelle Obama aconseja a Meghan Markle

Michelle Obama le dio un consejo a Meghan Markle, quien se acaba de convertir en madre el pasado 6 de mayo.

“Saborea todo, Meghan. Cuando Malia y Sasha eran recién nacidas, Barack y yo podíamos pasar horas solo viéndolas dormir. Nos encantaba escuchar los pequeños sonidos que emitían, especialmente la forma en que se arrullaban. Al principio la maternidad es agotadora, estoy segura de que ya sabes una o dos cosas sobre eso, pero hay algo tan mágico en tener un bebé en la casa... El tiempo se expande y se contrae; cada momento tiene su propia pequeña eternidad”, señaló la abogada.