Lisa Marie Presley ¿Jaque al rey?

Prepara libro. La hija de Elvis firmó un acuerdo para hablar del legado de su padre y revelar detalles de su relación mediática con Michael Jackson, acusado de pederasta.

Con información de Page Six y El País

En primera persona. La heredera del rey del rock, Lisa Marie Presley, acaba de firmar un millonario acuerdo para contar la versión más personal de su padre, Elvis Presley, y también para revelar su verdad sobre la relación que mantuvo con Michael Jackson, con quien estuvo casada de 1994 a 1996. “El libro es una bomba tan grande que lo vendió a Gallery Books por entre US$ 3 y US$ 4 millones”, anunció en exclusiva Page Six.

La noticia llega a menos de seis meses del estreno mundial del documental Leaving Neverland, una devastadora narración en la voz de dos hombres que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual infantil por parte de Michael Jackson.

Los testimonios de Wade Robson y James Safechuck describen el contexto en el que sucedieron los supuestos abusos y hablan de los dos juicios: el primero en 1993, un año antes de que Presley y Jackson se presentaran a los medios.

“(El libro) promete revelar detalles impactantes sobre Michael Jackson y una forma completamente nueva de comprender a Elvis Presley”, aseguró una fuente al citado medio. Lisa ha defendido al rey del pop en más de una oportunidad. En 1995, ante las acusaciones contra Jackson (Jordan Chandler fue el primer niño que lo llevó a los tribunales), dijo: “Sé que él no es así”.

Matrimonio y divorcio mediático

Lisa Marie conoció a Michael Jackson cuando tenía 7 años; era fan de los Jackson Five y fue llevada a un concierto en Las Vegas. Ambos se reencontraron 17 años después.

“Ella era nueve años más joven que ‘Jacko’ y tenía dos hijos de su primer matrimonio. Los amigos afirman que el motivo de que la vida los volvió a juntar fue que quería grabar un disco producido por Michael. Sus enemigos dicen que la chispa que provocó su amor saltó justo después de la denuncia de abusos por parte del cantante del menor Jordan Chandler en 1993, y que Jackson acalló aflojando 20 millones de dólares”, cita El País.

A pesar de que la cantante de 51 años no acusó a Jackson de ningún delito, en una entrevista con Oprah Winfrey, contó el motivo por el cual se divorció del intérprete de ‘Billie Jean’. “Hubo un punto muy profundo en el matrimonio cuando tuvo que tomar una decisión. ¿Eran las drogas y el tipo de vampiros, o yo? Y él me alejó”, dijo Lisa Marie y añadió que por “vampiros” se refería a “aduladores”.

Ambos se casaron en mayo de 1994 en un hotel de República Dominicana, sin familiares. Se supo que Priscilla Beaulieu, la madre de Lisa, no asistió y desaprobó el matrimonio. Dos años después se divorciaron y Jackson se casó con su enfermera, Debbie Rowe.

Page Six asegura que el libro es uno de los “varios proyectos de alto perfil”. Continuaría Elvis, una película biográfica dirigida por Baz Luhrmann sobre el rey del rock, que se filmará el próximo año. ❖

