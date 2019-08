Antonela Roccuzzo a Lionel Messi: “Tú me tienes loca" [VIDEO]

La empresaria Antonela Roccuzzo usó su cuenta personal de Instagram para poder compartir las mejores fotos y videos del viaje que realizó con su esposo Lionel Messi a Mykonos, en Grecia. Ellos estuvieron acompañados del futbolista Luis Suárez.

Recientemente, Antonela Roccuzzo compartió una serie de fotos en las historias de Instagram para poder recordar el viaje romántico que tuvo con Lionel Messi. En una de las publicaciones se puede ver una creación que hizo la argentina para recordar esos días.

En la red social se puede apreciar un video en el que aparece Antonela Rocuzzo sentada al lado de ‘La Pulga’. Ella escribió un tierno mensaje en la descripción para compartirla con sus fieles seguidores que están pendientes de sus publicaciones.

“Tú me tienes loca. Contigo yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loca. Contigo... Come on”.

Recordemos que Lionel Messi lleva una vida muy familiar, expuesta en Instagram, rodeado de su esposa y sus tres hijos, con quienes aprovecha los fines de semana para poder divertirse en la piscina, además de hacer pequeños viajes y disfrutar de juegos con su mascota, un perro de nombre Hulk.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi revivieron la llama del amor con viaje romántico

Una de las parejas más famosas del fútbol, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, se fueron juntos en un viaje romántico por Grecia. Ellos disfrutaron de los paseos que hicieron por la isla Mykonos, uno de los destinos favoritos de las celebridades.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Messi?

El futbolista argentino tiene 3 hijos pequeños con la empresaria argentina Antonela Roccuzzo. Los nombres de estos niños son: Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo y Mateo Messi Roccuzzo.

En la red social Instagram, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi han compartido una serie de fotografías familiares con sus hijos, quienes son fanáticos de la saga Harry Potter.