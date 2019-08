Lili Reinhart le hace curiosa dedicatoria de amor a Cole Sprouse por su cumpleaños [FOTOS]

La actriz de Hollywood Lili Reinhart, de 22 años, volvió a reafirmar sus sentimientos por su pareja y coprotagonista en la serie “Riverdale”, Cole Sprouse, con un romántica y divertida dedicatoria por el 27 cumpleaños del actor.

“He intentado encontrar un poema para poder mandártelo. Porque mis palabras me fallaban. Pero busqué y no encontré nada que te hiciera justicia. Todos estos poemas de amor no pueden servir. Las palabras de otros no servirían porque ellos no saben la fortuna que es quererte. Feliz cumpleaños con este poema de cumpleaños nocturno para Cole Sprouse”, escribió la actriz de “Hustlers” y “Galveston”, en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el detalle que resalta en la publicación –realizada el 4 de agosto- es que la foto que acompaña al mensaje de Lili Reinhart, no es del actor Cole Sprouse, sino de su hermano mellizo Dylan Sprouse.

Esto resulta una broma interna entre los miembros del reparto de “Riverdale”, que la actriz ha llevado a sus redes sociales.

Incluso en sus stories de Instagram, Lili Reinhart compartió otro saludo de cumpleaños, recortando de la imagen a Cole Sprouse para dejar solo a Dylan.

Por su parte, la exestrella de Disney continuó el juego subiendo en sus stories una fotografía de su mellizo.

De esta forma, la pareja vuelve a dar pruebas de lo saludable de su relación, luego de las especulaciones que surgieron sobre un posible distanciamiento entre ambos durante la fiesta Comic-Con de Entertainment Weekly en San Diego el 20 de julio.