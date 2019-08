Blanca Rodríguez responde a usuaria que le pidió que sea como Melissa Klug

Las ácidas críticas de Melissa Klug sobre la presunta relación de Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia han sorprendido a muchos usuarios. Incluso, una de ellos le pidió a la esposa del ‘Loco’ Vargas que sea como la empresaria, por los rumores de infidelidad de su esposo con Tilsa Lozano.

Blanca Rodríguez promocionó sus prendas en Instagram; sin embargo, que una seguidora lejos de preguntarle por la venta, le hizo sorprendente pedido.

“A veces miro los espectáculos y me encantaría que fueras un poquito venenosa como Melissa Klug para que así la gente sepa algunas verdades que te las guardas”, comentó la mujer.

A lo que la pareja del ‘Loco’ Vargas fue tajante al responder a la usuaria. “Quizás si este fuera mi trabajo, pero gracias a Dios no lo es”, escribió Blanca Rodríguez.

Como se recuerda, Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano fueron involucrados en un romance clandestino, luego de que la popular 'Conejita' revele en el sillón rojo, su versión del romance que vivió junto al futbolista, a espaldas de su esposa.

Blanca Rodríguez evita pronunciarse al respecto, pero cuando recibe un comentario atrevido, lanza una indirecta a la conductora vía Instagram.

Blanca Rodríguez respondió contra usuaria que le mencionó a sus hijos

“Los hijos no atan a nadie. Yo como mujer que pasé una infidelidad, volví con él pero nunca fue lo mismo porque cuando rompes una copa de cristal, anda y pégalo, nunca queda igual. No hay que poner las manos al fuego para dar la contra a la otra con que el marido te traicionó”, escribió una seguidora en Instagram.

Blanca Rodríguez no se quedó callada y respondió fuerte. “Tu opinión no es la verdad. No quiere decir qué porque te pasó, tienes la razón. Tú sabes lo que viviste, yo sé lo que viví. No generalices”, señaló.