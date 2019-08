Kim Kardashian y su intento de sabotear el nuevo álbum de Taylor Swift [FOTOS]

Kim Kardashian puso fecha al lanzamiento de su nueva fragancia en colaboración con su hermana pequeña, Kylie Jenner.

“¿Crees que nos olvidamos de ti? ¡El perfume KKW X KYLIE llegará el 23 de agosto!”, anunció Kim Kardashian el último 2 de agosto, junto a una fotografía que muestra a Kylie Jenner haciendo un gesto obsceno con la mano (y que le ha generado serias críticas negativas de parte de sus seguidores)

El perfume promocionado desde noviembre del 2018, iba ser lanzado inicialmente en abril del 2019, sin embargo, la estrella del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ aseguró que el retraso se debió a que las botellas no superaron el control de calidad.

A razón de ello, las especulaciones apuntaban a que la esposa de Kanye West había retrasado la salida al mercado del perfume para boicotear un anunció que realizaría Taylor Swift, el día 26 de abril.

Aquel día la cantante presentó su nuevo sencillo ‘Me!’ en colaboración con Brendon Urie vocalista de Panic! at the Disco; y que formaría parte de una nueva producción de la que no dio mayor información hasta el 13 de junio.

En aquella fecha, Taylor Swift anunció que su séptimo álbum de estudio, Lover, sería lanzando el 23 de agosto.

Ahora, el anuncio de Kim Kardashian parecen confirmar que intenta robar el protagonismo a Taylor Swift.

El distanciamiento entre la socialité y la intérprete de “You Need To Calm Down” se agudizó luego del lanzamiento en 2016, de la canción “Famous” de Kanye West, donde el rapero llama “zorra” a la cantante.

Esto provocó una serie de reacciones de ambas partes en Twitter, que derivaron en un nuevo álbum de Taylor Swift, llamado “Reputation”, donde la cantante a través de la canción “Look What You Made Me Do” tomaba el insulto que le hizo Kim Kardashian llamándola ‘serpiente’, para reivindicarse y empoderarse a sí misma.