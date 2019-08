Greg Michel reveló que mantuvo un momento íntimo con Angie Jibaja

El modelo belga Greg Michel se convirtió en el más reciente personaje que se sentó en el temido sillón rojo de “El valor de la verdad”. A pesar de no conseguir los 50 mil soles, ya que perdió en la pregunta número 12, el joven habló sobre sus pasajes amorosos o coqueteos con conocidas chicas del medio como Flavia Laos, Angie Arizaga, Angie Jibaja, entre otras.

Ni bien empezó el programa, Beto Ortiz le consultó a Greg Michel si tuvo algo más que una amistad con la ‘Chica de los tatuajes’.

“¿Te acostaste con Angie Jibaja?”, preguntó el conductor. El modelo respondió con un rotundo “Sí”.

Ante la respuesta del belga, Beto Ortiz recordó que, en aquella época, Angie Jibaja era pareja de Jean Paul Santa María, quien a la vez era amigo de Greg Michel. Sin embargo, aclaró que el encuentro se dio muchos años después.

"La conocí en un evento de fotos y ahí me entero que era la novia de Jean Paul, pero ellos estaban peleados. Ella mandó a su mánager para que me pida mi número y en esa época lo que hice fue llamar a Jean Paul para decirle que su novia me estaba pidiendo mi número. Ahí quedó."

Asimismo, el extranjero reveló que tras el encuentro sexual con Jibaja le dijo todo a Santa María. “Jean Paul y yo seguimos siendo amigos. Le conté a él (lo que pasó con Angie). Se dio en una noche donde no estaba bien con todos mis sentidos. De ahí no se dio nunca más. Nos volvimos a ver (Él y Jibaja) dos semanas después en un evento en Chiclayo”.

Según el modelo, luego de la noche que pasaron juntos, Angie Jibaja pensó que tenían algo más que una simple amistad y durante una fiesta (en Chiclayo) ella lo celó porque lo vio con otras chicas.

Además, Greg confesó que en dicha reunión recibió cachetadas de la actriz. "Se molestó, apagó la música, hizo todo un escándalo y comenzó a gritar delante de todo el mundo".

Greg Michel filtró su foto desnudo para hacerse conocido

Greg Michel reveló que estaba pasando por un complicado momento en el plano económico y por esa razón decidió enviar una foto donde aparecía sin ropa.

“Cuando se me fue el dinero comía una lata de atún por día”, dijo.