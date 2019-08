Génesis Tapia anuncia que su hija salió de cuidados intensivos

Génesis Tapia se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que su hija salió de la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Surco donde se encontraba internada.

Kike Márquez, esposo de la exbailarina, fue el primero en anunciar a través de Instagram que la pequeña se encontraba fuera de peligro.

“Gracias a todas las personas que oraron y se preocuparon por mi hija @femarqueztapia quiero informales que ya salió de UCI y está fuera de peligro”, expresó. Una vez más Dios me muestra que es un Dios de milagros, que si le crees todo es posible. Nunca dejen de creer y que Dios les de mucha salud y bendiciones en abundancia”, añadió en su publicación.

Luego de ello, Génesis Tapia, se dirigió a sus seguidores para agradecerles la preocupación que mostraron por la salud de su hija. “La obra de Dios y sus oraciones en su máximo esplendor. @femarqueztapia acaba de salir de UCI. Gracias a todas las oraciones, Dios la cubrió y ahora ella está fuera de peligro. Recuerden que Dios solo está esperando corazones dispuestos y no importa tus errores ni la maldad de los demás. No hay nada más poderoso en este mundo que Dios. Gracias”, manifestó, junto a una foto de su pequeña.





Génesis Tapia revela que su hija está en UCI

Génesis Tapia generó gran preocupación entre sus seguidores en Instagram al contar que su pequeña hija de tan solo un año se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en Surco. En su publicación, la exbailarina les pidió a sus seguidores que la apoyaran con oraciones para su niña. “Buenos días, esta vez no hay maquillaje ni peinado, les pido por favor que me acompañen con sus oraciones. Tengo a mi hija en UCI y lo único que quiero transmitirles por este mensaje es que nunca se aparten de Dios, les pido que nos ayuden con sus oraciones”, expresó en un video donde no pudo contener las lágrimas por la emoción.