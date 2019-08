Dario Sztajnszrajber, el rockstar de la filosofía se presenta en la FIL Lima 2019 [VIDEO]

Como parte de las actividades del eje FIL Joven, llega a la 24ª Feria Internacional del Libro de Lima el filósofo argentino Darío Sztajnszrajber, conocido como Darío Z. Es autor de los libros ¿Para qué sirve la filosofía?, Pensar lo judío: en la Argentina del siglo XXI y Filosofía en once frases.

Darío Z se presentará el 4 de agosto a las 5:00 p.m. en el auditorio Blanca Varela para dar una de sus famosas deconstrucciones, esta vez, sobre el amor, el poder y la religión. Aquí 5 de sus frases más célebres:

“En filosofía, la pregunta es más importante que la respuesta”

Como se menciona al principio, la filosofía responde a las preguntas fundamentales: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, entre otras. Es que todas las cuestiones que el hombre vive nos llevan a un momento de reflexión filosófica. Y la filosofía es eso, cuestionarse, estar continuamente en la búsqueda de respuestas a preguntas que nos hacemos en el día a día, siempre teniendo en cuenta que, una buena pregunta, deriva en una buena respuesta; y en más preguntas.

“El amor es una búsqueda constante que cuando encuentra, se disuelve”

Esta frase de Darío Z se refiere al amor de pareja; pero que puede aplicarse a los distintos ‘amores’ de la vida, sean estos Dios, lo material, una vocación, entre otros. Así, el autor define al amor como un objetivo que siempre está a unos metros de nosotros, pero que difícilmente se logra alcanzar.

PUEDES VER: Ricardo Morán y monja sorprenden con curiosa foto en la FIL 2019

“La monogamia es cuestión de poder”

En filosofía, el poder reside en quien influye más para tomar la última decisión; y la RAE define la monogamia como el hecho de estar solo con una pareja a la vez. Así, estas dos definiciones convergen en esta polémica frase, refiriéndose a que la influencia que uno tiene sobre su pareja la causante de la fidelidad; concepto que además, aleja al ser humano de sus instintos.

“Dios no tiene dueño”

Dario Sztajnszrajber protesta en contra de la religión, no de Dios, hablando que las instituciones religiosas niegan la posibilidad de acceder a Dios por otro camino que no sea el suyo. Por ello,cuestiona que conocer para conocer a Dios no basta con la razón, sino que se debe agregar algo más que no tiene un componente crítico: la fe.

PUEDES VER: FIL ofrece conciertos estelares con músicos nacionales y extranjeros

“Hoy ser de izquierda es ser deconstruccionista”.

Darío Gabriel Sztajnszrajber​ -hermano del periodista argentino Mauro Szeta- plantea que vivimos en una sociedad construida bajo un modelo de derecha. Enfocada siempre en la generación de dinero y en el bienestar del mercado, la sociedad de occidente es parte de este modelo económico desde hace más de 250 años, por lo que cualquier idea que replantee el estándar al que la sociedad está acostumbrada, es considerada de alto riesgo.

En ese sentido, la izquierda, que busca construir un modelo económico en las personas y no en el dinero, deconstruye lo actualmente establecido: el modelo económico, la filosofía de género, Dios, entre otros.