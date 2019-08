Cathy Sáenz no descarta romance con Gino Pesaressi tras rumores [VIDEO]

Cathy Sáenz se mostró orgullosa de llegar a la final de “Reinas del show”, que se desarrollará este sábado 10 de agosto y en la que todas las participantes tendrán que realizar tres coreografías.

Sin embargo, hay la posibilidad de que la popular ‘Mamacha’ no muestre todas sus coreografías, en caso de que no se salve de la sentencia.

La productora de televisión Cathy Sáenz aceptó que hay muchas cosas que le juegan en contra, “pero hemos entregado todo”. Además se mostró disconforme con su sentencia.

“Me parece una locura estar en sentencia, sino porque el huaylas fue un ‘bailesote’. No sé exactamente qué tengo que hacer para que Santi (Lesmes) me apruebe, no me acepta de Cathy, no me acepta de Mamacha, qué personaje traigo para que este señor me quiera un poquito”, manifestó la exproductora de “Combate”. “No es tan bonito tener en contra a alguien en mesa”, agregó.

Por otro lado, Cathy Sáenz se refirió a los rumores que indican que mantiene un romance con Gino Pesaressi, con quien trabajó en “Combate” y “Esto es Guerra”.

La mujer que años atrás envió carta notarial a Rodrigo González indicó que en la actualidad solo los une una linda y fuerte amistad, por lo que no tienen problemas en viajar juntos. “Lo que pasa es que él y yo somos súper amigos, nos queremos un montón, es tan amigo mío como Yaco”, manifestó la participante de “Reinas del show”.

Cathy Sáenz aprovechó las cámaras para asegurar que no tiene nada de malo que salgan juntos porque ambos están solteros y tampoco descartó tener más que una amistad con Gino Pesaressi.

“Tampoco me molestan (los rumores), si él me dijera a mí para salir o algo, por qué no intentarlo”, expresó. “Obviamente somos amigos, nos queremos, pero no hay feeling de amor, pero si hubiera, él es soltero, yo soltera”, agregó Sáenz.

La productora de televisión llenó de elogios a Pesaressi, no solo por su físico, sino también por su personalidad. “Es hermoso, un ser humano increíble, a parte talentoso, me quiere, me respeta (...) No descarto nunca nada y menos con Gino”, concluyó.

Cathy Sáenz le responde a Dorita Orbegoso

Cathy Sáenz negó que ella haya pedido a Korina Rivadeneira y Natalie Vértiz que sentencien a Dorita Orbegoso en “Reinas del show”, pues a ella le conviene que eliminen a Vania Bludau.

“Yo no mandé a sentencia a Dorita, mandé a sentencia a Vania porque por estrategia personal, obviamente, tengo que eliminar a la más fuerte, y creo que Vania tiene el gusto del jurado. Y usaré el mismo criterio para esta semifinal”, declaró la productora televisiva.

Sáenz negó que ella haya obligado a Natalie Vértiz que mande a sentencie a Dorita Orbegoso. “¿Por qué tendría que amenazar a Natalie?, ¿acaso ella no tiene voz y voto? Jamás hablé con Natalie de nada, es más, ella me dijo que me sentenciaría a mí, para que ambas vayamos a sentencia juntas. Yo no le digo nada a las chicas”, respondió.

La amiga de Gino Pesaressi también se mostró en contra del calificativo que utilizó Dorita Orbegoso para referirse a sus compañeras de “Reinas del show”. “Decirles títeres, es decirles que no tienen decisión propia. Natalie y Korina no son títeres y están donde están porque son chicas inteligentes, así que a mí no me echen la culpa de nada”, indicó la popular ‘Mamacha’.