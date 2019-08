Carlos Rivera: “En mi música hay un poquito de Perú”

¿Cuéntanos que expectativas tienes de tu próximo concierto en Perú?

Es mi primer concierto en Perú aunque yo ya he ido varias veces por tiempos cortitos. ‘Guerra Tour’ es un show que creamos casi como una obra de teatro, lo que queríamos era poder deslizarnos entre la alegría, el llanto, los recuerdos, y que el público viva realmente las canciones. Es una gira que hemos llevado por casi todo el mundo y justo ahora estoy en España. Es un concierto que la gente de Perú no se lo debe perder, es muy emocionante. Además de mi música hay un poquito de Perú, porque he escrito un par de mis canciones con Gian Marco.

¿Cómo se dio esta conexión de Carlos Rivera con Gian Marco para coescribir canciones?

Hemos escrito dos canciones una para mi disco anterior (‘Yo creo’), que se llama ‘Lo digo’ y que canto con Gente de zona, y ‘Te esperaba’ que es de este nuevo disco (‘Guerra’). ‘Empecemos a vivir’ es un tema que canto con él, aunque yo no la escribí, pero me emociona porque yo lo admiro muchísimo, los conozco desde hace unos años, pero antes de conocerlo yo ya lo admiraba. Y siempre le he agradecido mucho ese talento que tiene y lo que es como persona. Hoy, él es como uno de mis hermanos que más quiero y me encanta compartir música con él. Tuve la oportunidad de verlo en un show en el Teatro Nacional de Perú, en un show espectacular. Yo veo que todo el mundo está satisfecho con lo que hicimos.

¿Qué es lo que más te ha gustado del Perú de las veces que has venido?

Muchas cosas, principalmente su floklore. Si hay algo que amo es el folklore de todo el mundo, y hay grandes inspiraciones en mi música gracias al folklore. De hecho en las dos canciones que escribimos Gian Marco y yo tienen que ver con el folklore del Perú. Es más la canción que canto con Gente de Zona, tiene de vals peruano, y ¡me fascina y me encanta!... Admiro toda su parte cultural, en mi casa tengo colgados unos angelitos que son de artesanías peruanas y cada que voy me traigo algo de allá porque me fascina. (Perú) Es un lugar mágico y que tiene mucho para aportarle al mundo.

Carlos Rivera es cantante, compositor, actor, productor, haces teatro musical, series, colaboras con Disney ¿Cómo haces con todo?

Como verás soy un poquito inquieto (risas)... Pero bueno, últimamente estamos mucho más enfocados solamente en la música. A principios de año estuve haciendo el doblaje de ‘El Rey León’ para Latinoamérica. Pero ha sido toda una aventura porque he aprendido mucho, son cosas que me gustan muchísimo, y sobre todo porque todo va de la mano con la música, con cantar, compartir historias como compositor.

¿Trabajar en el musical teatral ‘El rey León’ te ha traído mucha suerte?

Sí, ha sido un proyecto que siempre ha traído muchas bendiciones desde que yo estuve en ‘La Academia’ (reality musical mexicano) hace 15 años, y yo gané con una canción de ‘El rey León’. Luego hice el musical en Madrid y a partir de allí me cambió todo. Se me abrieron muchas puertas en España. La gente solo sabía que yo era ‘Simba’, pero no sabía mi nombre, después empezaron a escuchar mi música. Lo mismo pasó en México, cuando yo regreso el público mexicano me empezó a escuchar con otra atención. Y eso cómo que se empezó a contagiar en otros países y empezaron a conocer más mi música.

Pero ‘El rey León’ no ha sido tu único trabajo para Disney, cantaste el tema ‘Recuerdame’ de la cinta animada ‘Coco’ para la versión latina.

Ese ha sido otros de los momentos increíbles que me ha tocado vivir en mi carrera. En cada país que esa canción sonó fue gigantesco el éxito y justo la versión que yo canto fue la más exitosa. Esa canción ya se quedó para siempre en el corazón de la gente y por supuesto la voy a cantar ese día en el concierto.

¿Eres conciente que eres de los pocos artistas que ha salido de un reality musical y ha logrado tener éxito?

Creo que es algo que pasa en cualquier carrera, muchos estudian y van a la universidad, pero cuantos de ellos logran puestos importantes o generar un nombre importante en cada una de sus carreras. Yo creo que en el caso de los programas de televisión - con tanta gente que hemos participado - hay algo que siempre ando diciendo: es el trabajo que hacemos más allá del reality, porque hay algunos participantes que entran con la idea equivocada de que el reality te va a dar una carrera, y no, solo te hace comenzar una carrera y yo tengo la bendición de que mi propia terquedad me llevó a no darme por vencido.

Este último disco ‘Guerra’, lo titulaste así por tu apellido materno. ¿Es un homenaje a tu madre?

Exactamente. Quise titular este disco así por mi mamá que es mi guerrera, mi maestra. Ella me dio la vida y me enseñó a luchar por lo que valía la pena. Y ahora Carlos Rivera Guerra aparece en todos lados. Y me pareció importante el hecho de poner este título como algo que habla de la lucha constante de la vida, que todos queremos salir adelante y luchamos y trabajamos para conseguir lo que queremos y que sea una guerra de amor y por tus sueños y no por otras cosas que son malas.

Invita al público peruano a tu concierto.

Es un concierto que no se pueden perder el próximo 24 de agosto, que se preparen porque este va a ser un concierto inolvidable. Y que vayan a ver ‘El rey León’ también.