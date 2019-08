Rodrigo Valle arremetió contra su expareja Xoana González tras ‘indirectas’

¡Explotó!. Rodrigo Valle, expareja de Xoana González, arremetió contra la modelo argentina a través de sus redes sociales. Así lo presentó un informe preparado por el programa “Magaly TV: La Firme”, donde explica las diferencias entre los mensajes que ambos se dicen.

Por una parte, Xoana González le desea lo mejor del mundo al modelo, mientras que él, declara todo lo contrario, dejando una mala impresión de su amor. Además, aclaró la razón por la que no quiere aparecer declarando en los medios.

El modelo comentó que no tiene interés alguno de hablar con la prensa, ya que según sus palabras "no pertenece al medio".

“¿Por qué no salgo a hablar? Me llamaron de todos los canales habidos y por haber, y solamente dije que no. Primero porque no soy una persona del medio, no me interesa. Mis trabajos son... venta de productos, tengo mi marca de ropa”, dijo Rodrigo Valle.

Según la nota de "Magaly TV: La Firme", su declaración contradice al comportamiento de antes, cuando estaba con la argentina y se mostraba feliz frente a las cámaras.

Adicionalmente, el fisicoculturista aclaró la situación actual de sus perritos. En el video, contó que cuando ambos se casaron habían decidido separar sus bienes en caso de alguna ruptura. Es así que cada uno se quedó con sus respectivas mascotas.