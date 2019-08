Tony Succar: “Me siento muy peruano por la música y la cultura”

El músico y productor peruano-estadounidense Tony Succar, nominado a un Grammy Latino en el 2018, se encuentra en Lima para participar hoy en el Culturaymi, el festival cultural de Lima 2019 que corre en paralelo a las competencias deportivas de los Panamericanos.

“Es una bendición poder estar aquí, en este momento tan importante para el Perú, muchos ojos están puestos aquí. Yo me fui muy pequeño de acá, a los dos años, pero me siento muy peruano por la música y la cultura, a la que siempre he estado conectado”, señaló.

Sobre su participación en Culturaymi, detalló que presentará un repertorio principalmente peruano, y también parte de su nuevo disco, Más de mí, y el proyecto de tributo latino a Michael Jackson que lo lanzó a la fama.

“Presentaremos un show que va a ser algo espectacular en el anfiteatro Nicomedes Santa Cruz, que es un foro impresionante, lo vi y me impactó. Será un show bastante variado con dieciséis músicos en escena. Y el domingo me va a acompañar la sección rítmica de esta banda”, contó. ❖