Pantera Zegarra no se burló de derrota de boxeador peruano Miguel Germán en las redes sociales

El boxeador peruano Miguel Germán y sus deseos de comprarle un departamento a su madre conmovió a miles de peruanos. Sin embargo, una cuenta fake se hizo pasar por Pantera Zegarra y difundió una imagen donde se burla del deportista.

David ‘Pantera’ Zegarra fue víctima de una ola de críticas en las redes sociales, por lo que terminó desmintiendo la versión en Instagram.

“Quiero denunciar a esta persona que se está haciendo pasar por mi y colgando esta clases de imágenes insultando como si yo lo hubiese puesto o colgado en mi Instagram oficial por favor denunciar a este tipo de lacras que se esconden detrás de un celular que bueno sería que de la cara”, escribió el boxeador y exchico reality.

En la imagen viral de ‘Pantera’ Zegarra se observa la noticia de la derrota de Miguel Germán y se lee: “¿Cuando se ha visto a un boxeador que se buno y lllorón? No uses a tu madre para cubrir que aun te falta compadre, entrena y calladito”

La República se comunicó con el boxeador de 34 años y reveló que gracias a su colega Alberto Rosell se informó de la imagen viral que mancha su imagen.

“Me han etiquetado en una publicación y la gente esta que me insulta, me ha molestado, lo primero que he hecho es denunciar esta cuenta, porque la mía está verificada. Me parece tonto porque yo soy deportista, como voy a criticar a los deportistas que se están desempeñando bien en Los Panamericanos”, expresó Pantera’ Zegarra.

Además, reveló que conoce al boxeador peruano. "Germán es de mi barrio, de Villa El Salvador, vive a una cuadras de mi casa. Creo que la forma de dar departamentos por parte del Estado es un incentivo para los deportistas", señaló.

También ‘Pantera’ Zegarra aprovechó para enviar un mensaje a los boxeadores peruanos que se encuentran compitiendo. “Así pierdan ya ganaron demasiado, que sean profesionales y tienen que soñar siempre, es la única forma”, finalizó.