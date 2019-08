Naomi Watts pensó que su carrera terminaría a los 40 tras se rechazada por Hollywood

La australiana Naomi Watts es una de las actrices de 50 años que ha logrado mantener un sólida carrera en la industria del cine y televisión.

A pesar de su larga trayectoria y nominada a importantes premios como los Oscar, Globos de Oro, Bafta, entre otros; la famosa intérprete también tuvo dudas y temores, pues, pensó que por su edad ya no encontraría más papeles importantes.

Actualmente, Naomi Watts está dando de qué hablar, ya que protagonizará la precuela de la exitosa serie “Game of thrones”, que se rumorea se llamará “Bloodmoon”, y en medio de su nuevo proyecto, la actriz confesó en una entrevista para la revista PorterEdith su miedo más grande con respecto a su profesión.

“Al comienzo de mi carrera, a mediados de mis veintes, todos me dijeron que debería esperar que todo terminara a los 40 años y, para ser sincera, se veía de esa manera. En ese momento, solo había unas pocas personas que parecían avanzar y tener carreras más allá de eso”, comentó.

Asimismo, Naomi Watts reveló que estuvo a punto de renunciar a todo, ya que no conseguía trabajo en la industria del cine.

“Pasé una década completa viviendo en Hollywood, donde me dijeron: “No, no, no y fue aplastante. Poco a poco me derribó, hasta el punto de que no pude salir de ese ciclo. Hubo muchas veces en las que tuve ganas de empacar todo e irme a casa con la cola entre las piernas”, mencionó.

Naomi Watts no vio “Game of thrones”

La actriz Naomi Watts contó que nunca vio la serie de la cadena HBO hasta que la llamaron por el papel. "No comencé a mirarla hasta que me hablaron sobre este trabajo, pero mi hermano, que está muy interesado en eso me dijo: ‘Bajo ninguna circunstancia rechazarás esto’. Todavía tengo temores al respecto. Realmente no sé para qué prepararme”, señaló.