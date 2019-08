María Pedraza, de la Casa de Papel, denuncia a revista por retocar sus fotos sin permiso [FOTOS]

La novel actriz María Pedraza –que alcanzó fama por su rol de Alison Parker en la serie de Netflix, La casa de papel- dijo no reconocerse en la última portada de la revista ‘Yo Dona’, denunciando así el abuso de retoques fotográficos de la publicación de El Mundo.

“Este mes Yo Dona me ha sacado en portada. La ilusión se va perdiendo, cuando veo una fotografía en la que ni me reconoce. Habéis fotografiado a otra persona, todo de la mano del Photoshop sin haber consultado, es de no tener respeto”, dijo la actriz, de 23 años, a través de un post en Instagram, publicado el 3 de agosto.

Asimismo, María Pedraza fue más allá al señalar que según el parecer de la publicación sus dientes no eran lo suficientemente bonitos al natural. Pero no conforme con ello, la actriz de la serie ‘Élite’ dejó entrever que sus declaraciones en la entrevista también habrían sido alteradas.

“Nadie tiene [que] considerar si mi boca o mis dientes, son dignos de portada. Porque no hay nada más bonito que ser uno mismo. No necesito Photoshop. Gracias. Y bravo también por las entrevistas que no nos representan en absoluto”.

Yo Dona exige rectificación a María Pedraza

Una hora después de la publicación de la actriz, y entre los 709 comentarios que recibió, destaca el del director de arte de Yo Dona, André Gianzo, desmintiendo lo relatado por María Pedraza.

“Ya que la denuncia es pública la contestación la tiene que ser también. Como estaba pactado la imagen de portada se envió para tu aprobación, sin el retoque de boca, precisamente por lo que dices. La respuesta fue que solo dais el ok si hacíamos ese retoque”, apuntó André Gianzo.

A razón de solicitó a la actriz de “Toy Boy” que elimine la publicación, haciendo una rectificación de lo dicho por dañar la imagen de Yo Dona.

“El daño a la profesionalidad de todo el equipo de mi revista ya está hecho. Una petición que retires este post, algo que te honraría que emitieses una rectificación”.

La actriz de ‘La casa de papel’ no ha realizado ninguna de las peticiones de André Gianzo y tampoco ha comentado su réplica. Por su parte en la cuenta de Instagram de la revista Yo Dona, se desactivaron los comentarios en la publicación de la portada con María Pedraza.