Giancarlo Espósito:“Gus Fring es de esos personajes que vivirá para siempre”

de lujo. El intérprete del icónico personaje de ‘Breaking Bad’ visita Lima y revela detalles de lo que será su ingreso al universo Star Wars y la serie ‘The Mandalorian’.

El gran actor danés-estadounidense Giancarlo Espósito conversó con La República sobre su próximo reto en la serie ‘The Mandalorian’ del universo Star Wars que se estrena pronto por el canal web Disney +. En esta producción, que narra la vida de un pistolero después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, Espósito tendrá un papel ‘histórico’, cómo él mismo dice. Obviamente, también habla sobre Gus Fring, el carismático narcotraficante al que dio vida en ‘Breaking Bad’. Hoy se despide firmando autógrafos en la Comic Con Lima.

Pronto te veremos en ‘The Mandalorian’. ¿Alguna vez pensaste formar parte del universo de Star Wars?

-Estoy muy emocionado de estar en el mundo de Star Wars, conozco a Jon Favreau desde su trabajo en El libro de la selva. Es un director increíble y cuando me preguntó para hacer Star Wars yo estaba saltando de felicidad. La única persona a la que conozco de la saga es a Samuel L. Jackson con quien he trabajado y él ha trabajado en Star Wars. Es mi nexo para poder hacerlo. Sentir el poder y la fuerza de la galaxia es increíble, fenomenal.

¿Podrías contarnos un poco sobre tu personaje en ‘The Mandalorian’?

-No quiero dar spoilers, me tienen prohibido hablar de eso, me tienen atado. Pero será un personaje icónico, es todo lo que puedo decir.

Pero en algún momento has comentado que tu personaje “es del submundo y que podría traer la estabilidad en la galaxia”. ¿Podría ser una especie de Anakin Skywalker o Darth Vader?

–(Risas) No puedo decirte nada de eso. Es un personaje interesante... puede ser todo o uno de ellos, pero no puedo decir nada.

¿Eres un fanático de Star Wars? ¿Cuál es tu personaje favorito?

-En efecto, soy fanático de Star Wars, amo Star Wars, amo las series originales, por lo que también amo al Darth Vader original y a James Earl Jones por su voz increíble.

Es inevitable hablar de ‘Breaking Bad’ y de Gus Fring. Mucha gente te recuerda por ese papel. ¿Consideras que es tu personaje más icónico?

–Es interesante. De hecho, tengo varios personajes icónicos. Gus es uno de ellos, pero es uno de esos personajes que va a vivir para siempre, por mucho tiempo.

¿Qué es lo que destacas de un tipo como Fring?

-Su confianza, él es seguro de sí mismo, conoce a la gente. Para mí, eso es lo más importante. Está listo para todo. Si entiendes por qué la gente hace lo que hace, puedes manipularlos, puedes tener compasión y paciencia o puedes usarlos para lo que quieres porque eres muy carismático. Eso es lo que me gusta de Gus: su confianza, su coraje y su carisma.

¿Te gustaría que en el futuro te recuerden por Gustavo Fring?

-No. Yo quiero que me recuerden como Giancarlo Espósito, porque hay muchas otras cosas que hago. Por ejemplo, hago mucho trabajo de caridad, trabajo para niños, para jóvenes. Enseño actuación. Yo quiero que me reconozcan por todos esos lados de mí.

De todos los personajes que has interpretado hasta ahora, ¿cuál consideras el más significativo para tu carrera?

-Yo siempre digo que me gustan todos los trabajos y que el que más me gusta es el que estoy haciendo en ese momento. Siempre voy a amar a Gustavo, pero Gustavo está en un solo nivel, en una caja, y ahora voy a hacer un personaje histórico para una serie que saldrá pronto y para ese papel tengo mucho más color. Puedo ser malo, bueno, sensual, es un político, un reverendo, hay mucho que mostrar con este personaje. No creo que aún haya hecho el personaje de mi vida. ❖