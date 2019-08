Billie Eilish revela que la depresión la llevó a autolesionarse [FOTOS]

La sensación de la música pop e indie, Billie Eilish, de 17 años, relató cómo cayó en depresión profunda a los 13 años, después de sufrir una lesión en la cadera que la obligó a dejar de bailar y la empujó a autolesionarse.

“Creo que fue cuando comenzó la depresión. Me envió por un hoyo. Pasé por una fase de autolesión, no tenemos que entrar en eso. Pero lo esencial era que sentía que merecía sentir dolor”, dijo la intérprete de 17 años –cuyo nombre real es Billie Eilish Pirate Baird O’Connell- en una entrevista a la revista Rolling Stone.

En aquel periodo, su carrera como cantante comenzó a despegar. Su música con un toque gótico, punk y vagamente siniestro resultaba original y muy diferente al de la mayoría de las estrellas pop adolescentes.

Sin embargo, para la intérprete de “Bad Guy”, el trasfondo detrás de ello resultaba muy oscuro.

“Cuando alguien más piensa en Billie Eilish a los 14 años, piensan en todas las cosas buenas que sucedieron. Pero todo lo que puedo pensar es en lo miserable que era. Qué completamente angustiado y confundido. Desde los 13 hasta los 16 fue bastante duro", confiesa.

Ahora a los 17 años, después del lanzamiento de su primer álbum de estudio “¿When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” que debutó en el número 1 de la lista de Billboard, Billie Eilish siente que superó la depresión.

"No he estado deprimida ni un minuto, lo cual es genial. Diecisiete probablemente ha sido el mejor año de mi vida. Me ha gustado mis 17", declara.

Aun así, confiesa que por momentos siente tristeza cuando ve a algunas de sus seguidoras recorrer ese trayecto tenebroso que ella transitó.

“A veces veo chicas en mis shows con cicatrices en sus brazos, y me rompe el corazón. Ya no tengo cicatrices porque fue hace mucho tiempo. Pero les dije a un par de ellas: ‘Solo sé amable contigo mismo’. Porque sé. Yo estuve ahí”.