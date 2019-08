Cantante de Blondie revela que fue violada frente a su novio por un ladrón [FOTOS]

Debbie Harry –cantante de la popular banda de rock Blondie- reveló un traumático episodio que vivió en su departamento de Nueva York, en la década de 1970.

Según contó un ladrón armado con un cuchillo entró a su vivienda, atándolos a ella y su pareja de aquel entonces, el músico y compositor Chris Stein; para más adelante agredirla sexualmente frente a él.

“El hombre buscaba objetos de valor en el hogar […] Apiló las guitarras y la cámara de Chris y luego me desató las manos y me dijo que me quitara los pantalones. Él me violó. Y luego dijo: 'Ve a limpiarte”, relata la cantante en un extracto de su próximo libro “Face It”, reproducido por el tabloide The Sun.

Aun así, la intérprete de “María” y “Maybe for Sure”, señaló que la violación no resultó traumática para ella.

“Las guitarras robadas me duelen más”, contó Debbie Harry.

Por otro lado, la cantante no ha revelado si denunció el hecho a la policía o si este ocurrió antes de la fundación de Blondie, en 1974.

Otro evento igual de impactante que relató, Debbie Harry fue su secuestro por el asesino serial Ted Bundy, ocurrido también en los años 70.

En una entrevista a la revista Interview, la cantante relata que se subió a un “pequeño auto blanco” de un tipo que le ofreció un aventón luego de que no pudiera hallar un taxi.

Sin embargo, al notar que “no había manija de la puerta, ni manivela de la ventana”, sintió pánico y abrió la puerta por el exterior estirando su brazo por encima de la ventana, rodando en medio de la pista.

Años después, en 1989, cuando Ted Bundy fue ejecutado por asesinar al menos a 30 mujeres, la vocalista de Blondie se dio cuenta que su captor de aquella noche, era el siniestro asesino serial.