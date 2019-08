Andrea Luna y Dorita Orbegoso se enfrentan en “Reinas del show”

Este sábado 3 de agosto se desarrollará la semifinal de “Reyes del show”, pero una de las participantes deberá abandonar el programa que conduce Gisela Valcárcel.

La concursante eliminada se definirá esa noche entre Dorita Orbegoso y Andrea Luna, quienes deberán de dar lo mejor de sí para ser salvada por el público

Ya mucho más tranquila después de pasar un mal rato en “Reinas del show”, la novia de Pietro Sibille aseguró que ya está recuperada física y emocionalmente.

“Sí, este sábado verán a una Andrea con más energía. Estaba muy estresada pero estoy mejor porque he salido de viaje, me fui a Los Ángeles, y me relajé un poco. Pero también estuve ensayando, por allá tomé clases de baile en una academia”, manifestó la actriz de “Señores papis”.

Al ser consultada por las declaraciones de Dorita Orbegoso, quien asegura que vencerá a Andrea Luna, la actriz expresó: “Eso no lo decide ella, lo decide el jurado, así que vamos a ver si al jurado le parece o no”.

La artista peruana aseguró que “Dorita es una rival dura pero yo no me dejo”. “Por algo estoy en el programa. Lo que pasó conmigo es que mis compañeras me mandaron a sentencia y hasta ahora no he podido salir de ahí, pero como ya dije, el sábado llegaré con más energías”, expresó Luna.

La actriz de cine, teatro y televisión se mostró confiada en que llegará a la gran final de “Reinas del show”, que se realizará el próximo sábado 10 de agosto.

“Sé que me voy a quedar, llegaré a la final de Reinas del show, los ritmos que presentaré me van muy bien, me siento muy cómoda con ambos géneros, y, además, estoy dando todo de mí, al igual que mis coreógrafos”, declaró.

Por otro lado, la actriz se refirió a los supuestos complots que se arman en el programa de América Televisión. “No lo creo. En todo caso, lo que cada una debe hacer es concentrarse en sí misma y seguir trabajando”.

Andrea Luna se lanzó como cantante

Tras una larga carrera como actriz, Andrea Luna decidió incursionar en un nuevo campo: la música. Hace unos meses, la joven dio a conocer en la cabina de Ritmo Romántica su primer single.

“Es una canción muy romántica, dulce, linda y creo que era una buena opción para empezar”, sostuvo la novia de Pietro Sibille durante una entrevista con María Pía y Linda en “Mujeres con ritmo”.

Andrea Luna también reveló que un sencillo fue escrito por su actual pareja. “Pietro me ha escrito una canción, él escribe increíble y ya la estamos armando con los músicos”, reveló en aquella entrevista.