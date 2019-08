Magaly propone organizar reality para que Xoana González encuentre el amor

Xoana González terminó su romance con el fisicoculturista Rodrigo Valle hace aproximadamente un mes. A pesar de que en un principio afirmó que se encontraba tranquila, la modelo parece no haber superado la ruptura.

El programa “Magaly tv, la firme” difundió una entrevista donde Xoana González expresó lo que siente tras haberle puesto fin a su historia de amor con su aún esposo. En dichas imágenes, la argentina no pudo evitar derramar algunas lágrimas al confesar que aún extraña a su expareja.

Xoana también estuvo presente en el set del programa de ATV, donde tuvo una amena y divertida conversación con la periodista y el doctor Tomás Angulo.

Luego de escuchar las declaraciones de la modelo, Magaly Medina sorprendió a la argentina al proponerle realizar un reality para que pueda encontrar una persona con la que se dé una nueva oportunidad en el amor.

“Xoana, qué tal si hacemos un reality que se llame “Buscando al príncipe azul de Xoana”. Así nos divertimos en el proceso, te mantienes entretenida, te levantamos la moral y te ayudamos a cerrar tus heridas y en vez de llorar comienzas a reír”, le comentó. “No te vamos a conseguir alguien que no te convenga o que te vaya a dejar”, añadió la popular ‘Urraca’.





Xoana González demostró estar dispuesta a colaborar con la propuesta de Magaly Medina al lanzar sarcásticos comentarios al respecto. “A mi no me importa si es un ‘suggar daddy’ o un empresario, yo no ando buscando a un Fidelio Cavalli”, comentó en son de broma. “Si quieren hasta los mantengo, hasta dos mantengo”, agregó.

En otro momento, la modelo indicó que a pesar de lo difícil que le está resultando sobrellevar su separación, no hablará mal de su expareja, pues lo considera una buena persona. “Jamás voy a sentarme en un programa a hablar pestes porque es una buena persona Rodrigo, él necesita encontrar su media mancuerna”, expresó de forma un tanto irónica.