Vania Bludau sobre su matrimonio: “Será para siempre”

En las vísperas de la navidad del 2018, Vania Bludau se comprometió oficialmente con su novio, el abogado Frank Dello Russo. La pareja ya se encuentra camino al altar, y la sorpresa fue grande cuando la bailarina anunció que la boda se realizará en el Perú.

En una entrevista concedida a un diario local, la también modelo se confesó sobre una serie de detalles respecto a su relación, su boda y sus anhelos para su nuevo proyecto familiar.

Vania Bludau y el amor de su vida

Al ser consultada si Frank Dello Russo, su novio, es el hombre de su vida, Vania Bludau no duda ni un momento en responder: “Si, me caso completamente enamorada. Siempre digo: ‘no hay hombre perfecto’, mi novio no lo es, pero me gusta su imperfección. No solamente lo veo lindo, pues desde que lo conocí dije ‘este chico será buen padre, buen esposo’”.

Vania se mostró muy confiada de lo que será su matrimonio y su futuro esposo al afirmar que “será para siempre, tiene el prospecto. Hay chicos con los que he salido, muy fuertes, fortachones, y ahí nada más quedan”.

Novio de Vania Bludau ansioso de conocer la cultura peruana

Por otro lado, la bailarina confesó que planean realizar la boda en nuestro país y que esta fue una iniciativa de Frank Dello Russo: “Estábamos indecisos, pero ya mi novio me dijo que se quiere casar en Perú, le gusta mucho nuestro país, me dice: ‘Quiero que mi familia conozca tu cultura’. Cuando termine ‘Reinas del Show’, me quedaré unos días más para ver un ‘wedding planner’”.

Vania Bludau: la fecha del matrimonio

Sin embargo, Vania Bludau confesó que aún no tienen definida la fecha para sellar su compromiso: “No, pero será para el 2020. Este año es muy pronto porque aún tenemos viajes planeados”.

Pensando en la maternidad

En cuanto a los planes como futura familia que serán, Vania Bludau se ilusiona, sonríe y sueña con la maternidad: “Claro, apenas me case, es más, cuando ya esté por casarme iré practicando, quiero tener hijos al toque”.

Hay que recordar de que, en la actualidad, Vania Bludau es participante del formato de Gisela Valcárcel, “Reinas del Show”, en la cual la modelo ha logrado avanzar hasta la semifinal.