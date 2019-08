Temuera Morrison: “Los fans de Star Wars no dejan de sorprenderme”

Por: Jannina Eyzaguirre V.

El actor neozelandés Temuera Morrison llegó a Lima para la Comic Con 2019, donde hoy y hasta el domingo firmará autógrafos y se tomará fotos con los fanáticos de Star Wars. Conocido por su papel como Jango Fett en la saga creada por George Lucas, Morrison es un intérprete estupendo a quien hace poco también vimos como el padre de Aquaman en el filme protagonizado por Jason Momoa y quien pronto se lucirá en Dora y la ciudad perdida junto con la actriz de origen peruano Isabela Moner. Temuera conversó en exclusiva con La República y hasta se animó a posar para nuestro lente teniendo como fondo nuestra variopinta capital.

¿Cómo llegas a Star Wars? ¿Audicionando o de manera virtual?

Era el año 2000, estaba en Los Ángeles y mi agente me contactó con el agente del casting de Star Wars, conversamos bien, pasé la prueba y me convirtieron en Jango Fett.

Tu participación en la saga de George Lucas ha sido, digamos, atemporal. Primero, en el Episodio II: El ataque de los clones, como Jango Fett (el mercenario que toman como molde para hacer los clones) y luego en el Episodio III: La venganza de los Sith, como el comandante Cody, uno de los clones...

Sí. En cuanto a los clones fue un juego de computadora. Recortaron mi cabeza y la pusieron en los clones. Pero Jango Fett portaba una máscara que si la hubiese tenido todo el tiempo, el clon podría haber sido cualquiera, pero me la quitaron para que se vea mi cara. Así, la gente me reconoce en las convenciones.

¿Consideras que hay un antes y un después de Star Wars en tu carrera?

De hecho, Star Wars es la película que más resalta. Han pasado 20 años y la gente me reconoce por Star Wars, una saga que continúa en las convenciones mundiales donde puedo ir, firmar autógrafos, conocer a los fans. De hecho, me han traído aquí, a Lima, por Star Wars. Los fans son internacionales, muy apasionados, una familia gigante, y te siguen. Conocí uno en Argentina y ha venido para acá, también otro de Orlando. Viajan para verte de nuevo. Eso aún me sorprende.

Pronto también te veremos en Dora y la ciudad perdida. ¿Qué tal ha sido tu experiencia de trabajar con actores latinos como Isabela Moner, una actriz de origen peruano?

Había visto a Isabela en la película Sicario II junto a Benicio del Toro. Su papel era muy fuerte y emocional, así que cuando me enteré que sería Dora, ya le tenía mucho respeto. Hablamos mucho entre escenas, y también con su madre, me di cuenta de que era una mujer muy cercana al teatro, y una madre maravillosa, muy centrada. Ella me dijo que tenían raíces peruanas. Y en la historia hay un poco de eso, hay un templo con raíces incas y cosas así. Es muy colorido y cultural e Isabella es una persona grandiosa, no solo ella, amé trabajar con todo el resto del cast. Es fantástico ver que los niños no actúan: es natural en muchos de ellos. Amo la película.

¿Cuál será tu personaje en Dora y la ciudad perdida?

Toda película necesita un chico malo, un poco estúpido, ese soy yo. Obviamente, tenemos que hacer un malo que no asuste a los niños. Fue muy divertido. Toda la película nos la pasamos buscando el oro. Es una buena historia. De hecho la filmamos en Australia, pero hay unas tomas en Perú con cameos panorámicos de la jungla.

¿Qué te parece la presencia cada vez más imponente de actores latinos en Hollywood? ¿Crees que es necesario fortalecer este vínculo porque los latinos y los actores estadounidenses siempre han estado como divididos?

Creo que yo era el único infiltrado en Dora, el único “extranjero”, todos los demás eran latinos. Al menos me veo algo latino. Pero es muy bueno estar envuelto en ese entorno, incluso el director de fotografía era latino. Era un entorno divertido y variado. Yo soy neozelandés. Ellos estaban buscando un chico malo y mi cara siempre ayuda. Siempre termino representando este tipo de personajes. Acabo de hacer una audición para una película americana que también estaba buscando a un chico malo. Deben ser mis facciones y a mí me conviene, es muy bueno para mi carrera.

A veces, Hollywood tiende a buscar extranjeros para interpretar a los chicos malos... ¿Alguna vez te has sentido discriminado o etiquetado por esto?

Nunca me he sentido discriminado. En Aquaman soy un buen chico, su padre. Fue un descanso para mí. Trabajé con Nicole Kidman que fue muy buena conmigo. Creo que terminé estando en Aquaman por Jason Momoa. Él era fan de una película que hice hace 20 años: Once We are Warriors. La vio mientras crecía y me confesó delante de sus hijos, que verla hizo que quisiera ser actor. Creo que eso influyó en que yo terminara siendo su padre en Aquaman. (Risas)

Tal parece que tienen una inmejorable relación.

Mi relación con Jason es muy buena, él siempre me dice “te amo, papá” y yo le respondo “te amo, hijo”. Es un gran hombre y me tiene mucho respeto. Creció en un ambiente donde todos eran blancos y él era el único trigueño, y la película resalta mucho lo cultural, encontrar tu propia identidad. Me encanta tener su respaldo y tener una relación laboral muy hermosa. Después de Aquaman fuimos a Londres a firmar una serie de Netflix, fue genial. Tenía mucha acción y cada vez que salíamos él pagaba la cena. He tenido 100 cenas gratis porque no me dejaba pagar. Muy generoso y con un corazón hermoso. Y tenemos una conexión cultural, porque le gusta el Maori Haka (danza de Nueva Zelanda).Le di algunas lecciones.

¿Qué es lo que se viene para Temuera Morrison?

Quisiera empezar a dirigir pronto. Hay una historia en Nueva Zelanda que me gustaría dirigir, pero estoy algo asustado, este terreno es algo desconocido para mí.

¿Qué es lo que te atrae de la dirección?

Es ese sentimiento de haber actuado tanto tiempo que ahora quieres algo nuevo, un cambio. Estoy pensando en hacerlo, no sé si lo haré, pero me esta llamando. También hay otros proyectos. Probablemente se haga Aquaman II. Hablé con Jason Momoa por FaceTime cuando estaba en Londres el fin de semana pasado.