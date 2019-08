Recontraloca, filme que trae risas y mensaje

CON GIOVANNI CICCIA Y GIANELLA NEYRA. Actor, quien debuta como director de cine, presenta un remake de total vigencia que habla del empoderamiento de la mujer.

Adriana (Gianella Neyra), es una mujer de 38 años agobiada por el constante maltrato de su jefe, su esposo, su hijastro, su competencia joven en el trabajo, sus vecinos, su mejor amiga, una señora que siempre se cruza en su camino y su hermana.

Con este panorama, ella decide un día buscar ‘ayuda’, sin imaginar el rumbo que tomará su vida. Recontraloca es un remake que lleva esta vez Giovanni Ciccia a la pantalla grande, lo que además marca su debut como director. La cinta que cuenta con un conocido elenco, entra a las salas este 8 de agosto.

“A mí me encanta el trabajo de la dirección porque básicamente es un trabajo que consiste en encontrar lo mejor de cada pieza y yo siento que he estado muy apoyado por los mejores. Si tenía alguna duda podía ser de mí, no de ningún miembro de este equipo”, dijo ayer Ciccia, tras la presentación de la película a los medios de prensa.

La cinta, como bien describe el también actor, es una historia que habla de empoderamiento y libertad, dedicada a todas las mujeres de este país. Gianella Neyra reflexiona: “Recontraloca tiene mucho que decir, y creo que eso fue lo que más nos interesa de este largometraje a La Soga (Productora a cargo), a Giovanni y a mí como actriz. Y es que aquí se habla de la posibilidad de decir y hacer lo que quieras hacer y no importa que te llamen loca, al contrario, estar orgullosa y hacer lo que te hace feliz y eso es lo más importante. Tienen que verla y ser felices”. ❖