Katy Perry pagará más de 2 millones de dólares por plagiar la canción del rapero Flame

Después de varios días de incertidumbre, un jurado federal de Los Ángeles, Estados Unidos llegó a la conclusión sobre la demanda que interpuso el rapero Flame a la cantante Katy Perry por copiar parte de su canción ‘Joyful Noise’, del 2008, para usarla en su exitoso tema ‘Dark horse’, del 2013.

La justicia estadounidense condenó el jueves a la artista y al sello Capitol Records a indemnizar al rapero de gospel Marcus Gray, más conocido como Flame, por daños y prejuicios con la suma de 2.78 millones de dólares por copiar, según el denunciante, 16 segundos de la canción.

Según diversos medios internacionales, Katy Perry desembolsará la cantidad de 550.000 dólares, mientras que el resto será pagado por su sello discográfico y otros colaboradores que estuvieron involucrados en la creación de ‘Dark horse’.

Como se recuerda, el cantante Marcus Gray, quien en el mundo de la música se hace llamar ‘Flame’ y que se especializó en el rap cristiano, empezó su batalla legal en 2014. Asimismo, la defensa del artista aseguró que Capitol Records obtuvo, gracias a la canción plagiada, 31 millones de dólares en ganancias, por lo que reclamaron una indemnización de 20 millones.

En su defensa, la intérprete de "Roar" dijo durante el juicio que nunca había escuchado hablar del rap de Gray “Joyful Noise.

¿Quién es Flame?

Marcus Tyrone Grey, nombre real de Flame, es un artista estadounidense de hip hop cristiano de 37 años. A lo largo de su carrera ha lanzado nueve álbumes, entre ellos: Flame, Rewind, Our World: Fallen, Our World: Rededemed, Captured, The 6th, Royal Flush, Forward y God Knows