¿Josimar amenaza a reportero de Magaly Medina? Salero se ofusca al ser relacionado con bailarina

Luego que el cantante Josimar fue relacionado sentimentalmente con una bailarina menor de edad, un reportero de “Magaly TV, la firme” se comunicó con el cantante de salsa para que brinde su descargo y el desenlace de esta llamada telefónica fue difundido por el programa de espectáculos.

Según se pudo escuchar, el reportero de Magaly Medina llamó al intérprete de “La protagonista” y desde el inicio de la comunicación, el salsero se mostró incómodo por las preguntas.

“Me jo*$% porque comienzan a llamar a la familia de la chica (por la bailarina) cuando yo estoy saliendo recién... Pensando que yo estoy con ella y así no es hermano. Porque al final, estoy soltero y no tengo nada con nadie, pero sí no estoy saliendo con alguien todavía. No hay nada seguro, no hay nada, nada, nada”, se escucha decir a Josimar muy fastidiado.

En otro momento de la llamada telefónica, Josimar se ofusca y parece amenazar al hombre de prensa. “No es que esté saliendo y pobre de ti que me estés grabando”, sentenció el cantante peruano.

¿Josimar sale con bailarina de su orquesta?

En una nota presentada en “Magaly TV, la firme” se mostró a Josimar en uno de sus recientes conciertos, donde lució su nueva figura tras perder 15 kilos.

Además, las cámaras del programa de espectáculos lograron captar al cantante de salsa ingresando a una pollería al lado de una joven bailarina que es menor de edad.

Según la información que mostró el programa de Medina, la bailarina en mención tiene 17 años y está a un mes de ser mayor de edad.