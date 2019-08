Fernando Armas pide disculpas a Gladys Tejeda por broma durante los Panamericanos

La polémica comenzó durante la transmisión de los Juegos Panamericanos 2019, cuando Fernando Armas, caracterizado de la ganadora del oro en la maratón femenina, Gladys Tejeda, hizo una imitación que a muchos no les gustó, a la cual llegaron a calificar de racismo. Ante esto, el exjurado de “Yo Soy” decidió aclarar los hechos.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, Fernando Armas, no ajeno a la controversia que generó su imitación, no perdió tiempo tratando de pasar por agua tibia lo sucedido y pidió disculpas a la atleta peruana.

La versión de Fernando Armas

Tras hacer una introducción donde destaca que tanto él como Gladys Tejeda son provincianos pujantes y emergentes continúa con: “Pero si te he ofendido discúlpame, yo no tengo la culpa de parecerme un poco a ti, vales un Perú y cuando quieras reír conmigo búscame que lo mejor que puedo regalarte es haciéndote reír, porque tú ya me has llorar de emoción”.

Sin embargo, Fernando Armas seguiría reflexionando sobre lo sucedido, esta vez aclarando que su intención nunca fue menospreciar a Gladys Tejeda, una de los rostros más importantes en la historia del atletismo peruano, recordando que su carrera nunca se ha basado en generar controversia.

“Yo no busco el escándalo, mi carrera la he construido con el talento que Dios me ha dado, vengo haciendo esto cerca de 30 años y no es mi estilo buscar colgarme de alguien para figurar, me están llamando de diversos medios y estoy saliendo a responder y ofrecer las disculpas del caso, no puedo evitar sentirme incómodo por este suceso, la gente que me conoce sabe que solo busco hacer reír, a Gladys la he felicitado y me emocionó hasta las lágrimas su triunfo, estamos orgullosos de ella y de todos los deportistas peruanos en estos juegos panamericanos, no me pueden llamar racista cuando tengo un padre cajamarquino y una madre chiclayana, yo soy del distrito de la victoria en Chiclayo y siempre valoro el esfuerzo del provinciano como yo que emerge de su tierra para salir adelante, junto a mi esposa lo hacemos, ahora lo que ha pasado me sirve y nos sirve para saber entender el humor nacional, no podemos utilizar frase que el peruano es ratero, el andino es dejado o el costeño en lerdo, o el negro es el vivo, quitemos esos estigmas, seamos más respetuosos y busquemos hacer reír sin herir”.





Advierten a Fernando Armas

Cuando explotó en redes sociales la controversia por la imitación de Fernando Armas a Gladys Tejeda, el Ministerio de Cultura, a través de su ente “Alerta Contra el Racismo”, señalo como que la imitación del cómico promovía los estereotipos sociales.

Se emitió un comunicado donde, entre otras cosas se decía: “En su interacción con los conductores del programa, se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen, su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos”.

Y continúan con: “Desde Alerta Contra el Racismo reafirmamos que, sin importar la intención, las prácticas en las que el humor es un pretexto para burlarse de las características físicas de una persona y su pertenencia a determinado grupo étnico-cultural resultan inaceptables en un Estado democrático y respetuoso de los derechos fundamentales”.

Asimismo, recordaron la normativa que regula este tipo de contenidos: “Dichas prácticas contravienen los principios que rigen la Ley N°28278, Ley de Radio y Televisión, que dispone que la prestación de los servicios de radiodifusión debe realizarse en el marco de los principios de defensa de la persona humana y respeto por su dignidad”.