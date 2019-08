Cecilia Barraza entristece a fans al anunciar su retiro de la música

Cecilia Barraza dejó atónitos a sus fans al anunciar por medio de sus redes sociales que ha decidido dejar de manera definitiva su carrera en la música.

La criolla se pronunció a través de su cuenta oficial de Facebook para enviar un emotivo mensaje en el que da a conocer su decisión y las razones de la misma.

“¡Este es el año en que se van muchos! Bueno, el Presidente de la República quiere que se vayan los congresistas y también él quiere irse”, menciona al inicio de su publicación, en referencia al mensaje de la Nación donde el presidente Martín Vizcarra lanza una propuesta para adelantar las elecciones generales al 2020.

Luego de ello, indicó que el último concierto que ofrecerá para sus fieles seguidores se realizará el próximo 31 de agosto. “Justo, justito cuando yo estaba por anunciarles a ustedes, en calidad de primicia, que este 31 de octubre iba a hacer mi última presentación en Teatros, lo que significa el inicio de mi pronto retiro artístico, por una serie de razones personales. En fin, casualidades de la vida que no dejan de causarme hilaridad, aunque sean cosas que no tengan mucho que ver entre ellas”, añadió.

En otra parte de su publicación, Cecilia Barraza explicó que siente que ya ha cumplido una etapa. "Bueno, esto va en serio. (No son mis ironías ni mis bromas). Se sabe que cada persona tiene sus particulares etapas de vida, sus propios tiempos y a lo largo de los años cada quién maneja esos tiempos de la forma que mejor le parece. En mi caso, con mis 48 años de vida artística y 67 años de edad, siento que ya cumplí mi etapa y deseo empezar otra, aunque muchos digan que no.

Además, dejó en claro que desea que su público tenga el mejor recuerdo de ella en los escenarios. "A propósito de esto, un buen amigo me dijo: "Ceci, pero tú estás todavía ‘paradaza’ " y yo le contesté: "Por eso mismo, qué quieres que me vaya cuando esté ‘matadaza’?... No, pues, así no es la nuez. Estamos preparando para el Gran Teatro Nacional: “Cecilia Barraza... en el tiempo. Después, les iré contando...Los abrazo muy fuerte”, relató la artista.