Bad Bunny es hospitalizado y provoca alarma en su fans [VIDEO]

Bad Bunny, uno de los cantantes de trap más exitosos del momento, difundió unas imágenes en Instagram desde una sala de hospital. Los fanáticos del puertorriqueño se alarmaron, pues se observa que una aguja atraviesa la vena de su brazo.

Hasta el momento no se sabe cual es el padecimiento que aqueja a Bad Bunny. En otra de las fotos, el trapero tiene una toalla en la cabeza y los ojos cerrados.

La publicación en Instagram ya cuenta con más de un millón de reacciones y miles de comentarios de sus seguidores preguntando cuál es el motivo de su hospitalización. Sin embargo, Bad Bunny no ha respondido.

Google Translate tiene nueva víctima y se trata del cantante Bad Bunny, luego de lanzar un insólito resultado con su nombre.

“Miami siempre me gana”, se lee en la descripción de las imágenes del intérprete de 'Callaita'.

Pero esta no es la primera vez que Bad Bunny preocupa a sus fans con algún daño a su salud. En octubre del 2018, el artista reveló que tuvo que cancelar sus conciertos por estar en malas condiciones para presentarse.

“Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía más, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio. El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy todo. Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó más para los demás días”, aseguró en ese entonces el trapero.

¿Quién es Bad Bunny?

Su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació en Puerto Rico el 10 de marzo de 1994. Es más conocido por su nombre artístico Bad Bunny, se dedica al género trap. Sus temas más exitosos son ‘Amorfoda’, ‘Soy el peor’ y ‘Callaita’