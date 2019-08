Habla el cirujano que ayudó a Angélica Rivera tras accidente casero

Raúl López Infante es uno de los cirujanos mejor reputados en todo México, pocas veces se relaciona con los medios de comunicación y cuando lo hace atrae la atención de todos. Esta vez no fue la excepción y, aunque con mucha reserva, se atrevió a hablar de reciente acercamiento con la actriz Angélica Rivera.

Pero no, esto no se debe a una relación, todo lo contrario, se trataría de un vínculo netamente profesional y es que la popular ‘Gaviota’ ha tenido una serie de percances en lo que va del año; entre inicios y mediados de julio tuvo un accidente casero que causó lesiones en su rostro, así como una supuesta rotura de mandíbula, hecho que no ha sido confirmado del todo.

Es aquí donde entra el cirujano Raúl López Infante quien, de acuerdo a información vertida por la revista TVNotas, Angélica Rivera lo habría escogido porque el doctor ha desarrollado un tratamiento “antitraumático en la cara, que a los dos días de la operación no tienen un solo moretón, aún con las suturas, no hay ninguna marca ni moretón”.

Las palabras del doctor

López Infante habló, pero no quiso entrar en muchos detalles sobre el tratamiento que brindó a su paciente, pero si destacó lo positivo que reaccionó la actriz de “La Dueña” al procedimiento.

En el programa “Un Nuevo Día” declararía: “Es una mujer muy amable que me hizo el honor de pedir que le ayudara. Y quedó muy bien. Su evolución ha sido muy satisfactoria y es muy agradecida. Me ha mandado a decir que está muy contenta”.

Y es que nos enteramos del accidente que sufrió Angélica Rivera por cuenta de su propia hija quien dijo que solo trató de un golpe casero. Muchos dudaron que la intervención de un cirujano sea factible, pero la declaración de López Infante de buena parte de las estrellas mexicanas confirma que este si se dio.

La versión de Sofía, hija de Angélica Rivera

De hecho, el 17 de julio la hija de Angélica Rivera publicó una foto reciente al lado de su mamá a modo de respuesta en Instagram a la pregunta “¿Cómo está tu mamá?”, “Hermosa y feliz” contestó Sofía Castro.

En su momento, Sofía Castro comentaría a los medios de comunicación respecto a la salud de su madre: “A ver, no se zafó la mandíbula. Sí se pegó en una parte de la cara, pero nada más, obviamente cuando te pegas en alguna parte del cuerpo tienes que recurrir a algún doctor y en este caso es el cirujano plástico que revisa las partes y los huesos de la cara. Pero de eso a que haya sido reconstrucción o que se rompió la mandíbula, para nada”.